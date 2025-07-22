«ПрофИтПроект» автоматизировала работу визового центра GeoLightTravel на платформе «Турбо»

Компания «ПрофИтПроект» завершила процесс автоматизации взаимодействия с клиентами визового центра GeoLightTravel. Решение, построенное на платформе «Турбо» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft), позволило оптимизировать документооборот, ускорить обработку заявок на 30% и минимизировать ошибки при работе с депозитами на 90%.

В рамках проекта были автоматизированы бизнес-процессы, позволяющие специалистам визового центра эффективно управлять базой контрагентов, отслеживать статусы заявок для разных стран и контролировать финансовые операции. Встроенная система уведомлений информирует клиентов об изменениях статусов заявок через E-mail и Telegram-оповещения, что значительно повышает уровень сервиса.

Особое внимание уделено работе с депозитами для посольства КНР – реализован отдельный модуль для учета и управления средствами, что минимизирует риски ошибок при оформлении документов, сокращает время обработки заявок и повышает точность работы с документами. Была разработана ролевая модель, учитывающая специфику работы различных отделов визового центра. Разграничение прав обеспечивает дифференцированный доступ к информации: менеджеры по работе с клиентами могут просматривать только те заявки, которые закреплены за ними, финансовые специалисты получают возможность обрабатывать платежи без доступа к персональным данным клиентов, а руководители наделены полным доступом для всестороннего контроля всех процессов.

Внедрение системы сократило время обработки заявок на 30%, минимизировало ошибки при работе с депозитами на 90% и повысило удовлетворенность клиентов благодаря своевременным уведомлениям. Модуль отчетности предоставляет руководству прозрачную картину всех процессов — от операционных показателей до финансовой эффективности.

Анна Широкова, руководитель визового центра GLT, сказала: «Именно увеличение потока и, как следствие, расширение штата компании послужили причиной внедрения современного автоматизированного решения. Когда в работе одновременно находятся сотни заявок по разным направлениям, без отлаженной системы уже не справиться, ведь каждую заявку надо держать на контроле, чтобы все туристы улетали вовремя. Вся информация структурирована, руководство всегда может видеть общий результат команды, а также анализировать информацию по каждому направлению в отдельности, оценивая объемы и финансовые результаты компании. Система сразу была внедрена в рабочий процесс, и теперь мы уверены, что все задачи под контролем, а значит, и наши туристы могут спокойно планировать свои путешествия».

Вероника Морозова, руководитель проектов «ПрофИтПроект», отметила: «Разработанное нами решение для GeoLightTravel позволило объединить все визовые направления, сопутствующие финансовые и управленческие данные в единую систему. Это не только дало нам возможность предложить клиенту высокомодифицируемую платформу для дальнейшего масштабирования, но и привело к конкретным результатам, а именно ускорению обработки заявок и снижению ошибок при работе с финансами».