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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178951
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Широкова Анна


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «ПрофИтПроект» автоматизировала работу визового центра GeoLightTravel на платформе «Турбо» 1
03.10.2019 Avast: более 800 тысяч россиян стали жертвами банковского ботнета 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Широкова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

ПрофИтПроект 2 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4439 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 516 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1060 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10949 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5121 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25082 1
Google Android устройства-девайсы 759 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2289 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3177 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 958 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13172 1
C&C - Command and Control server 89 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8698 1
Google Android Package Kit - APK 203 1
Google Android 14386 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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