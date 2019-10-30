ТУРБО расскажет о бизнес-системе поколения Z на CNews Forum 2019

Генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» (ТУРБО) Владимир Егоров представит концепцию бизнес-системы поколения Z на CNews Forum 7 ноября в Москве. ТУРБО выступит генеральным партнером конференции.

Сотни ИТ-директоров России соберутся 7 ноября в Москве на главное ИТ-событие года ― CNews Forum 2019. Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур откроется в двенадцатый раз. Конференция пройдет при поддержке ТУРБО ― отечественного бренда ИТ-систем для управления бизнесом.

Мероприятие откроется пленарным заседанием с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» ― разработчика решений ТРУБО Владимир Егоров, в рамках пленарной сессии расскажет о новом подходе к разработке приложений и представит концепцию бизнес-системы поколения Z, которая уже реализована в решениях ТУРБО.

Современные ИТ-системы ТУРБО объединены единой концепцией мобильности, быстродействия и передовой эргономики. Карточки, навигационные цепочки, повсеместный доступ к информации, мультизадачность ― весь этот привычный опыт использования глобальных интернет-сервисов был перенесен в бизнес-решения ТУРБО.

Пленарное заседание продолжится обсуждениями в рамках тематических секций «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия». Для представителей бизнеса и госсектора участие бесплатное по предварительной регистрации.

ТУРБО — команда разработчиков «Долгопрудненского исследовательского центра», создающая передовые ИТ-решения для управления бизнесом. История ТРУБО началась с разработки в 1991 году легендарной программы «Турбо Бухгалтер», которая быстро завоевала популярность на рынке. Меняли потребности заказчиков — росли и развивались решения вендора. Более 1000 клиентов доверили ТУРБО поддержку ключевых процессов. ТУРБО ценят за аналитические возможности, скорость обработки данных, гибкость настройки и масштабирования под меняющиеся задачи бизнеса. Сегодня ТУРБО — это новая линейка ИТ-систем, объединенных единой концепцией мобильности, быстродействия и передовой эргономики поколения Z.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.