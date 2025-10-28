Разделы

Стройсервис


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.10.2025 Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски 1
29.11.2021 «Стройсервис» внедрил термометрические комплексы VisionLabs для профилактики коронавируса 2
22.09.2010 «Стройсервис» автоматизировал расчет арендной платы с помощью решения БИТ 1
20.12.2004 Организаторы Softool-2005 определили победителей лотереи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Стройсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
ВЕЛЕС-дата 7 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 22 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 9 1
Инфарс - Инфарс-проект 6 1
Галактика - Корпорация 1504 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 890 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 248 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5221 1
8871 1
Волна ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт 1 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33551 2
Kaspersky Personal Security Suite 22 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 247 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5340 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21802 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25803 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13503 1
Яндекс Agnitum Outpost Firewall 23 1
1С Первый Бит - БИТ.Учет аренды 8 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Thermo 6 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 981 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 236 1
Autodesk AutoCAD 356 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2406 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 1
Зимин Андрей 2 1
Бурмин Игорь 1 1
Сухих Андрей 1 1
Володин Александр 6 1
Романов Илья 33 1
Шумихина Ирина 1 1
Баурина Ольга 1 1
Пилюк Анастасия 1 1
Касилов Денис 1 1
Прокофьев Александр 1 1
Сериков Владимир 1 1
Бакутов Антон 1 1
Куликова Валентина 1 1
Ситникова Нина 1 1
Григорьев Леонид 1 1
Тихонова Наталия 1 1
Кандратьева Надежда 1 1
Леонтьев Василий 2 1
Соколов Борис 1 1
Тимофеев Сергей 11 1
Александрович Максим 3 1
Тарасов Александр 10 1
Кузнецов Сергей 161 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3330 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 736 1
Европа 24579 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 875 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5242 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3137 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31483 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1245 1
Азартные игры - Лотерея 219 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10589 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9520 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5210 1
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 270 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 656 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
