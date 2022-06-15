«Сбер» и Ramax Group помогут бизнесу обеспечить технологическую независимость с помощью Platform V

«Сбербанк-технологии» и системный интегратор Ramax Group заключили партнерское соглашение, в рамках которого предложат российским компаниям цифровую облачную платформу Platform V. Сотрудничество нацелено на обеспечение импортонезависимости российского бизнеса, в рамках которого «Сбер» выступит в качестве партнера по цифровой трансформации. Помимо решения задач по импортозамещению софта, платформа поможет бизнесу ускорить и удешевить разработку, а также сократить время вывода продуктов на рынок в несколько раз.

В составе Platform V более 60 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Все решения платформы разработаны на основе свободно-распространяемого ПО и усилены критическими доработками, позволяющими соответствовать повышенным требованиям безопасности и надежности.

Миграция на Platform V продуктов экосистемы «Сбера» позволила провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, значительно сократить время вывода продуктов на рынок, снизить количество инцидентов. При этом продукты платформы обеспечили технологическую независимость компании от западных вендоров, заместив решения многих производителей.

Platform V доступна как из публичного облака, так и из частного. Кроме того, можно развернуть решение на инфраструктуре заказчика.

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Генеральный директор «Сбертеха» Максим Тятюшев сказал: «Сбер» уже получил существенный эффект от цифровой трансформации на базе Platform V. Поэтому мы решили предложить рынку технологии, которые доказали свою эффективность. Учитывая комплексность задач такого рода трансформации и отраслевую специфику каждого бизнеса, мы дополняем нашу экспертизу опытом нового партнёра – Ramax Group, который хорошо известен на рынке в сфере решений для цифровой трансформации бизнеса. Ramax Group имеет компетенции в области оптимизации бизнес-процессов, внедрения программных комплексов, интеграции, управления данными и продвинутой аналитики на базе машинного обучения. Уверен, что синергия экспертизы в этом направлении сократит сроки и гарантирует успех проектов по внедрению Platform V у самых разных клиентов».

Вице-президент по продажам Ramax Group Дмитрий Буленков отметил: «Наш опыт говорит о том, что реализация сложных комплексных проектов невозможна без надежной и гибкой платформы. Platform V объединяет инструменты для разработки, управления данными и вычислениями. Она повышает эффективность процессов производства и интеграции. Как показывает практика реализованных проектов в крупных компаниях из разных отраслей, все это – основа по-настоящему успешных кейсов с измеримыми бизнес-эффектами».