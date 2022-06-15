Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Импортонезависимость Облака
|

«Сбер» и Ramax Group помогут бизнесу обеспечить технологическую независимость с помощью Platform V

«Сбербанк-технологии» и системный интегратор Ramax Group заключили партнерское соглашение, в рамках которого предложат российским компаниям цифровую облачную платформу Platform V. Сотрудничество нацелено на обеспечение импортонезависимости российского бизнеса, в рамках которого «Сбер» выступит в качестве партнера по цифровой трансформации. Помимо решения задач по импортозамещению софта, платформа поможет бизнесу ускорить и удешевить разработку, а также сократить время вывода продуктов на рынок в несколько раз.

В составе Platform V более 60 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Все решения платформы разработаны на основе свободно-распространяемого ПО и усилены критическими доработками, позволяющими соответствовать повышенным требованиям безопасности и надежности.

Миграция на Platform V продуктов экосистемы «Сбера» позволила провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, значительно сократить время вывода продуктов на рынок, снизить количество инцидентов. При этом продукты платформы обеспечили технологическую независимость компании от западных вендоров, заместив решения многих производителей.

Platform V доступна как из публичного облака, так и из частного. Кроме того, можно развернуть решение на инфраструктуре заказчика.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей
Интернет вещей

Генеральный директор «Сбертеха» Максим Тятюшев сказал: «Сбер» уже получил существенный эффект от цифровой трансформации на базе Platform V. Поэтому мы решили предложить рынку технологии, которые доказали свою эффективность. Учитывая комплексность задач такого рода трансформации и отраслевую специфику каждого бизнеса, мы дополняем нашу экспертизу опытом нового партнёра – Ramax Group, который хорошо известен на рынке в сфере решений для цифровой трансформации бизнеса. Ramax Group имеет компетенции в области оптимизации бизнес-процессов, внедрения программных комплексов, интеграции, управления данными и продвинутой аналитики на базе машинного обучения. Уверен, что синергия экспертизы в этом направлении сократит сроки и гарантирует успех проектов по внедрению Platform V у самых разных клиентов».

Вице-президент по продажам Ramax Group Дмитрий Буленков отметил: «Наш опыт говорит о том, что реализация сложных комплексных проектов невозможна без надежной и гибкой платформы. Platform V объединяет инструменты для разработки, управления данными и вычислениями. Она повышает эффективность процессов производства и интеграции. Как показывает практика реализованных проектов в крупных компаниях из разных отраслей, все это – основа по-настоящему успешных кейсов с измеримыми бизнес-эффектами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа»

В России поставлен рекорд по закупке отечественного ПО

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях

Российские ученые согласовывают с ФСБ суперзащищенную квантовую сеть для массового использования

Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще