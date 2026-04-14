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Матвеев Максим
СОБЫТИЯ
|14.04.2026
|«Кион Строки»: интерес к творчеству Стругацких вырос в 3,5 раза на фоне экранизаций 1
|30.03.2012
|ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Матвеев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Herbert Frank - Герберт Фрэнк 7 1
|Абатуров Константин 3 1
|Хожаева Татьяна 1 1
|Минулаев Наиль 1 1
|Симаков Олег 113 1
|Захаров Павел 60 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Макаров Владимир 78 1
|Колокольников Юрий 3 1
|Буленков Дмитрий 44 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Суслов Константин 23 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Абрамов Виктор 12 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Стругацкий Борис 13 1
|Стругацкие (братья) 37 1
|Соловьева Татьяна 6 1
|Рябко Сергей 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.