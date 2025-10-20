MANGO OFFICE запускает образовательный проект Клуб За(облачных) для HR-директоров и Sales-руководителей
Уникальная программа объединит HR-экспертов и Sales-профессионалов для обмена живыми инсайтами и решениями, основанными на реальных бизнес-проблемах компаний. В условиях неопределенности и кадрового голода
27 октября MANGO OFFICE запускает бесплатную образовательную программу Клуб За(облачных). Проект создан для руководителей HR и продаж, а также тимлидов, руководителей групп и отделов, которые хотят перейти от роли исполнителя к роли лидера.
Боль компаний: управление по-старому больше не работает
Сегодня руководители постоянно балансируют между перегруженными сотрудниками, нестабильными процессами и быстрой цифровизацией. Основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес:
- Выгорание и текучесть кадров: Средний менеджмент и рядовые сотрудники устают от постоянно растущей нагрузки, что ведет к снижению мотивации и росту увольнений.
- Неопределенность и адаптация: Экономические и технологические сдвиги, включая активное внедрение ИИ, требуют от лидеров мгновенной перестройки процессов и ясного мышления.
- Сопротивление изменениям: Команды инертны, а новые, даже сильные, идеи часто не приживаются, потому что их смысл теряется в коммуникации.
Решение: управление на стыке человека, системы и технологий
Клуб За(облачных) — это не просто программа, это среда, где лидер найдет единомышленников. Она предлагает руководителям навигационную систему, которая поможет построить управление, опираясь на доверие, баланс и этику. Участники программы научатся:
- Внедрять изменения и управлять сопротивлением, создавая культуру вовлеченности.
- Использовать ИИ и технологии осознанно, снижая тревожность в команде.
- Фасилитировать рабочие процессы, чтобы договариваться и находить баланс интересов даже при нехватке ресурсов.
- Повышать доверие и эмпатию в коммуникации как с сотрудниками, так и с клиентами.
Спикеры: практики с экспертизой в HR, продажах и AI
Обучение проводят 12 признанных экспертов-практиков. Среди них:
- Игорь Рызов — Эксперт по переговорам, основатель Академии переговоров.
- Дмитрий Норка — Президент Международной ассоциации профессионалов продаж (IASP).
- Алёна Владимирская — Ведущий эксперт по карьерным стратегиям и выгоранию лидеров.
- Евгений Щепин — Эксперт по клиентоцентричности, бывший руководитель внешних коммуникаций «ВкусВилл».
Формат обучения:
Программа бесплатна и рассчитана на 6 недель интенсивного онлайн-обучения.
Ключевые детали программы:
- Период обучения: Старт: 27 октября. Окончание: 11 декабря.
- Еженедельно участники получат: 2–3 живые онлайн-встречи по 1,5–2 часа в удобное вечернее время, практические задания, кейсы и доступ к записям всех занятий.
- Формат: онлайн-интенсив с живыми эфирами, интерактивными сессиями, закрытым чатом и персональной обратной связью от кураторов.
Все участники, успешно завершившие программу, получат электронный сертификат.
Юлия Савосина, руководитель службы маркетинговых коммуникаций MANGO OFFICE:
«Мы создали Клуб За(облачных), потому что видим: старые модели управления в продажах и HR сломались.
Руководителям сегодня нужно быть проводниками смысла и адаптации, а не просто контролерами. HR и продажи — это две стороны одного процесса: выстраивания устойчивых, ценных отношений.
Именно поэтому уникальность нашего проекта в том, что мы объединяем эти две ключевые роли на основе реальной боли бизнеса.
Мы учим видеть шире, действовать гибко и проектировать рабочие системы, в которых человек — не винтик, а смысловой центр, а решающими факторами становятся доверие, эмпатия и способность адаптироваться. Это основа и для удержания сотрудников, и для долгосрочных продаж».
Запись на обучение
