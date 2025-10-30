Разделы

Облачный бизнес «Билайна» возглавит Андрей Зотов

С 7 ноября 2025 г. в должность генерального директора компании «ДатаФорт» (бренд Beeline Cloud) вступит Андрей Зотов. На этой позиции он будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития компании и вывод на рынок перспективных продуктовых решений для бизнеса.

Андрей Зотов – руководитель с глубокой экспертизой в корпоративных продажах, маркетинге и развитии облачных решений. До прихода в «Билайн» он занимал позицию коммерческого директора в Cloud.ru (ранее SberCloud), где курировал полный цикл внешнего продвижения бизнеса: продажи, лидогенерацию, маркетинг и вывод новых решений на рынок. Ранее Андрей более 10 лет работал в сфере продаж в IBM. Обладает техническим образованием, что позволяет ему глубоко понимать специфику облачного бизнеса и потребности клиентов.

«Облачные сервисы — одно из ключевых направлений роста для Билайна. Андрей — сильный лидер, который отлично понимает рынок, вектора его будущего развития и обладает проверенным опытом масштабирования облачного бизнеса. Уверен, что его экспертиза в коммерции и глубокое понимание технологий помогут Beeline Cloud реализовать амбициозные планы по укреплению позиций на рынке и станут драйвером для дальнейшего развития компании», — сказал Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна».

«Моя цель — не просто придать облачному бизнесу новый импульс, а вывести компанию на качественно новый уровень. Мы трансформируем наши конкурентные преимущества в конкретные продукты и сервисы, которые откроют клиентам новые возможности для роста и цифрового развития» — отметил Андрей Зотов, вступающий в должность генерального директора «ДатаФорт».

