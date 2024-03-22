Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM заключили партнерское соглашение

Облачный провайдер Cloud.ru и ИТ-компания ALP ITSM подписали партнерское соглашение, которое позволит реализовывать проекты по миграции в облако под ключ, а также создавать и поддерживать отказоустойчивую инфраструктуру в облаке.

В рамках партнерства с Cloud.ru команда ALP ITSM планирует осуществлять миграцию ИТ-инфраструктуры в облака, техническую поддержку ИТ-сервисов («1C», SQL, корпоративная почта, удаленный доступ), мониторинг и поддержку ИТ-инфраструктуры и сред в составе DevOps-команд, поддержку оборудования и пользователей из «одного окна».

Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru, сказал: «Мы объединили свои усилия с ALP ITSM, чтобы предлагать клиентам решение для миграции в облако и создания отказоустойчивой инфраструктуры. Благодаря этому партнерству, клиенты смогут воспользоваться преимуществами облачной инфраструктуры Cloud.ru и компетенциями ALP ITSM в области управления IT-инфраструктурой, чтобы быстро внедрять инновации и трансформировать бизнес».