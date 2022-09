Navicon предложит клиентам аналитику в облаке Cloud

Системный интегратор и разработчик Navicon объявляет о партнерстве с облачным провайдером услуг и сервисов компанией Cloud (ООО «Облачные технологии»). В ближайших планах — совместные проекты по миграции в облачные сервисы. Благодаря соглашению между компаниями бизнес-пользователи также получат на каждом этапе миграции в российские облака экспертную поддержку команды Navicon, обладающей более чем 10-летним опытом в реализации аналитических проектов. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Navicon собирается пополнить линейку аналитических решений продуктами на платформе Advanced от компании Cloud, среди которых MapReduce Service, Data Lake Insight (DLI) и DAYU (Data As You Use). Всего же клиенты Navicon смогут использовать более 50 облачных сервисов корпоративного уровня для решения самого широкого спектра различных задач.

Партнерство Cloud и Navicon открывает для компаний среднего и крупного бизнеса возможность миграции в российское облако при поддержке ИТ-команды, обладающей широкой экспертизой в решении таких задач, развитии систем корпоративной аналитики и облачных решений. В частности, аналитическая команда Navicon имеет обширный опыт во внедрении корпоративных хранилищ данных, BI-решений и рекомендательных систем.

Переход в облачную инфраструктуру позволит клиентам интегратора в сжатые сроки разворачивать аналитические продукты и масштабировать вычислительные ресурсы. При этом важно отметить, что ЦОДы Cloud располагаются в России, а инфраструктура хранения данных полностью соответствует 152-ФЗ.

«В 2022 г. из-за необходимости локализации ИТ-ресурсов рынок отечественных облачных сервисов должен вырасти минимум на треть, по прогнозам экспертов. Многие российские компании уже подготовились к миграции. Сейчас они находятся на стадии анализа предложений от ИТ-поставщиков и выбора платформ, подходящих для реализации цифровых инициатив. Нам важно представлять всех ключевых вендоров, работающих в России, поэтому заключение партнерства с Cloud стало логичным шагом по развитию нашего продуктового портфеля. Это сильный партнер, который предлагает пользователям самый современный инструментарий и стабильно показывает высокие темпы роста», — сказал Максим Шляпнев, директор по развитию BI в компании Navicon.

«Компания Navicon обладает широкими компетенциями в сфере облачных технологий, ее специалисты соответствуют мировым стандартам в этой области и обеспечивают высокий уровень безопасности при миграции с on-premise-решений в облачную среду. Наше партнерство с Navicon поможет российским компаниям получить больше преимуществ при переходе в облако, а также быстрее реализовывать проекты цифровой трансформации бизнеса», — отметил Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.

Компания Cloud – облачный провайдер услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS для физлиц, стартапов, малого, среднего, крупного бизнеса, государственных учреждений и корпораций. Предлагает 60+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформу для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

Navicon выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий. Компания реализовала более 1000 проектов в более чем 15 странах.