Cloud.ru и НЦК ИСУ подписали соглашение о сотрудничестве

Провайдер облачных ИИ-технологий Cloud.ru и автономная некоммерческая организация «Национальный центр компетенций по информационным системам управления» (АНО «НЦК ИСУ») подписали cоглашение о сотрудничестве в рамках проходящей в Нижнем Новгороде конференции «ЦИПР 2024». Целью подписания меморандума является старт стратегического сотрудничества компаний в сфере развития импортозамещения информационных систем управления предприятием. В рамках взаимодействия Cloud.ru выступает в качестве провайдера импортонезависимой облачной платформы для создания широкого круга передовых отраслевых решений, включая единую национальную ERP-платформу.

Организации объединяют свои усилия для реализации активностей, направленных на импортозамещение программного обеспечения и достижения технологического суверенитета в различных отраслях экономики. Двустороннее соглашение предусматривает совместную работу над разработкой отраслевых стандартов интеграции и функциональных требований информационных систем, обменом лучшими практиками цифровизации в области облачных вычислений и виртуализации, инфраструктурных решений по управлению центрами обработки данных, программно-аппаратных платформ для сбора, анализа и обработки данных в режиме реального времени, а также управлению машинным обучением и использованию искусственного интеллекта.

«Мы рады объявить о начале совместной работы над конкурентоспособной технологической платформой для крупных предприятий и государственных корпораций. Это проект национального масштаба, и наше сотрудничество на уровне фундаментальных технологий ускорит достижение технологического суверенитета России и вскоре позволит российским компаниям получить масштабируемое, производительное, безопасное, импортонезависимое решение», – сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru.

«Перед нами стоит большая задача в рамках курса на импортозамещение – разработка методологии для создания единой национальной ERP-платформы – системы управления ресурсами (СУР). Платформа должна отвечать высоким требованиям по быстродействию и стрессоустойчивости. Для успешного реализации задачи требуется консолидация максимально широкой экспертизы как компаний-заказчиков, так и ИТ-бизнеса. Нам важен опыт и компетенции ключевых игроков ИТ-рынка. Рассчитываем на экспертное взаимодействие с Cloud.ru», – отметил Кирилл Семион, генеральный директор НЦК ИСУ.