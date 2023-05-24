Wone IT и Cloud.ru заключили партнерское соглашени

Wone IT, мультивендорная сервисная ИТ-компания, и провайдер облачных услуг Cloud.ru заключили партнерское соглашение. Основные цели сотрудничества – развитие бизнеса партнеров, повышение качества и скорости реализации проектов и совместная техническая поддержка решений.

Партнерский статус дает возможность Wone IT заниматься продажей, реализацией и поддержкой инфраструктурных и платформенных сервисов на базе облачных решений Cloud.ru. Партнерство позволит ИТ-интегратору расширить спектр своих решений и предоставить заказчикам услуги на базе облачной платформы Cloud.ru. В их числе: перенос ИТ-инфраструктуры и миграция данных в облако; организация резервного копирования и аварийного восстановления данных; построение корпоративных хранилищ данных; реализация систем класса BI и другие.

Совместными усилиями партнеры будут формировать оптимальный план миграции, сопровождать процесс перехода в облако, контролировать потребление и масштабирование ресурсов. Внедрением решений будут заниматься специалисты Wone IT. Они получат доступ к обучающим материалам и экспертной поддержке архитекторов Cloud.ru. Wone IT также берет на себя поддержку информационной безопасности в процессе миграции, включая анализ рисков, выбор необходимого ПО и аппаратных средств. Обратная связь от заказчиков позволит Cloud.ru оптимизировать свои сервисы, настраивая их под потребности рынка.

Павел Чужмаров, исполнительный директор Wone IT, сказал: «Спрос на миграцию в облако постоянно растет. Заказчики ищут безопасные, высокоэффективные и экономически выгодные решения, которые помогут им решить проблему нехватки вычислительных мощностей, сбалансировать нагрузку на серверное оборудование, легко масштабироваться и надежно защитить свои данные. И сегодня мы можем предложить им именно такие решения. Компания Cloud.ru зарекомендовала себя надежным поставщиком и доверенным вендором для заказчиков из многих индустриальных сегментов».

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«Мы рады, что список наших партнеров пополнился высококлассной ИТ-компанией с многолетним опытом создания облачных сервисов, − сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru. − Для нас важно, что Wone IT постоянно инвестирует средства в расширение компетенций и повышение квалификации своих сотрудников. Мы приветствуем таких партнёров как Wone IT и готовы объединять усилия для совместного продвижения облачных решений».