Cloud.ru и «ЕАЕ-консалт» заключили партнерское соглашение

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о партнерстве с системным интегратором «ЕАЕ-консалт». Совместная работа компаний нацелена на реализацию проектов развертывания систем управления бизнесом в облачной инфраструктуре, обмен компетенциями, а также на объединение усилий при работе с клиентами.

Cloud.ru и «ЕАЕ-консалт» оценивают объединение компетенций как лучшую стратегию при решении сложных технических задач без использования частных ЦОДов и аренды серверного оборудования. Взаимодействие создает условия для разработки и размещения в облаке высокопроизводительных, быстро масштабируемых, отказоустойчивых систем управления бизнесом и промышленностью. В числе прочего, компании намерены активно сотрудничать при развертывании в облаке таких систем как «1С ERP», SAP и Directum RX.

«Сотрудничество с Cloud.ru позволит нам расширить линейку облачных решений и предлагать клиентам те облака, которые максимально соответствуют их запросам, будь то размещение «1C», SAP или других бизнес-приложений», – сказал Виталий Волнянский, директор по продажам технологических решений «ЕАЕ-консалт».

«ЕАЕ-консалт» обладает богатым опытом реализации облачных проектов для заказчиков из самых разных индустрий. Объединение наших компетенций позволит российским компаниям еще быстрее, удобнее и эффективнее переносить свои архитектуры в облако и обновить технологический стек при помощи высоких технологий. Взаимовыгодное сотрудничество откроет перед клиентами новые возможности для решения задач по оптимизации и масштабирования бизнеса», – сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru.