Разделы

Бизнес
|

Cloud.ru и «ЕАЕ-консалт» заключили партнерское соглашение

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о партнерстве с системным интегратором «ЕАЕ-консалт». Совместная работа компаний нацелена на реализацию проектов развертывания систем управления бизнесом в облачной инфраструктуре, обмен компетенциями, а также на объединение усилий при работе с клиентами.

Cloud.ru и «ЕАЕ-консалт» оценивают объединение компетенций как лучшую стратегию при решении сложных технических задач без использования частных ЦОДов и аренды серверного оборудования. Взаимодействие создает условия для разработки и размещения в облаке высокопроизводительных, быстро масштабируемых, отказоустойчивых систем управления бизнесом и промышленностью. В числе прочего, компании намерены активно сотрудничать при развертывании в облаке таких систем как «1С ERP», SAP и Directum RX.

«Сотрудничество с Cloud.ru позволит нам расширить линейку облачных решений и предлагать клиентам те облака, которые максимально соответствуют их запросам, будь то размещение «1C», SAP или других бизнес-приложений», – сказал Виталий Волнянский, директор по продажам технологических решений «ЕАЕ-консалт».

«ЕАЕ-консалт» обладает богатым опытом реализации облачных проектов для заказчиков из самых разных индустрий. Объединение наших компетенций позволит российским компаниям еще быстрее, удобнее и эффективнее переносить свои архитектуры в облако и обновить технологический стек при помощи высоких технологий. Взаимовыгодное сотрудничество откроет перед клиентами новые возможности для решения задач по оптимизации и масштабирования бизнеса», – сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прибыль Samsung из-за американских санкций упала в 25 раз

На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой

Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще