«ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии

Слаженная работа госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и спасателей Государственного комитета Республики Башкортостан помогла автомобилистам, попавшим в тяжелую аварию. Ранним утром на дороге Белорецк-Учалы столкнулись две иномарки, в каждой из них находилось по три человека. От сильного удара в машинах в автоматическом режиме сработала система «ЭРА-ГЛОНАСС». За несколько секунд госинформсистема передала данные, включающие точные координаты, спасателям, которые оперативно выдвинулись на место аварии и оказали помощь пострадавшим. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Кирилла Первова, уже более пяти лет на основании подписанного соглашения осуществляется взаимодействие с АО «ГЛОНАСС» по оперативной передаче информации от автомобилей, оснащённых системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

«С начала взаимодействия система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала в Центр обработки вызовов Системы-112 Республики Башкортостан более 14 тыс. сообщений, в том числе за прошлый год более трех тыс., в этом году поступило 192 сообщения. Особенностью системы является — возможность передачи информации в автоматическом режиме без участия человека, если такая машина попадает в дорожно-транспортное происшествие. Данная система позволяет оперативно оказать необходимую помощь пострадавшим. Кроме сообщений от системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщения о ДТП поступают от граждан по номеру «112». Так, в 2024 г. по причине возникновения ДТП по номеру «112» обратилось 51,9 тыс. граждан. С начала 2025 г. поступило 2,4 тыс. обращений», – сказал Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» с максимальной эффективностью обеспечивает соблюдение правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможности спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах.

«Практика доказывает, что «ЭРА-ГЛОНАСС» реальный инструмент в руках экстренных служб. Работа госинформсистемы ежегодно спасает тысячи жизней. Такая эффективность достигается благодаря цифровому обмену данными со всеми региональными «Системами-112». Умное устройство, подключённое к «ЭРА-ГЛОНАСС», в среднем за 19 сек в цифровом виде передает в службы спасения важнейшие данные для оказания помощи: точные координаты происшествия, направление движения и общие характеристики автомобиля. Это кратно увеличивает шансы спасения жизней и здоровья людей при авариях», – сказал Алексей Райкевич.