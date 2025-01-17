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Первов Кирилл



17.01.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Первов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 187 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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