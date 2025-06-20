Ozon и правительство Республики Башкортостан продолжат совместно развивать предпринимательство в регионе

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на поддержку комфортных условий для ведения бизнеса и равного доступа к миллионам востребованных товаров для жителей республики, а также на развитие логистической инфраструктуры.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев отметил: «Сотрудничество с Ozon — это важный шаг для развития предпринимательства в нашем регионе. Мы уверены, что открытие новых логистических центров и пунктов выдачи товаров не только улучшит доступ жителей Башкортостана к качественным товарам, но и создаст новые рабочие места. Это позволит местным производителям выйти на более широкий рынок и повысить конкурентоспособность».

При поддержке властей региона Ozon уже открыл логистический центр на территории ТОР «Благовещенск». Первая очередь запущена в конце прошлого года, вторая и третья — в 2025 г. Площадь объекта — 60 тыс. квадратных метров по полу, на которых продавцы размещают порядка 18 млн товаров. Логистический хаб обрабатывает более 660 тыс. заказов в сутки. Общие инвестиции в проект составили порядка 9,3 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. — собственные инвестиции маркетплейса в установку оборудования и ИТ-инфраструктуры. Запуск фулфилмент-центра создал более тысячи новых рабочих мест в регионе.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким отметил: «Почти каждый третий житель Башкортостана уже делает покупки на Ozon. При активном участии руководства республики мы запустили на полную мощность логистический комплекс и тем самым обеспечили равный и быстрый доступ к широкому ассортименту нужных товаров для всех жителей. Кроме того, это стало еще одним стимулом для роста бизнеса местных производителей и предпринимателей».

С маркетплейсом сегодня работают более 10,5 тыс. жителей Башкортостана. Из них 9,5 тыс. — это производители и продавцы, остальные развивают бизнес пунктов выдачи заказов. По итогам I квартала 2025 г. число владельцев пунктов выдачи выросло на 53% до 900 человек год к году. При этом количество точек превысило 2 тыс., из них почти половина находится в городах и селах, где живет менее 10 тыс. человек. В этом году компания выделила на поддержку открытия и развития новых пунктов выдачи 317 млн рублей. Местные предприниматели смогут получить до 1 млн руб. суммарно в первые полгода работы каждого пункта.