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«Ростелеком-ЦОД» обеспечил видеоконференцсвязью правительство Башкирии

«Ростелеком-ЦОД» организовала внедрение импортозамещенной системы видеоконференцсвязи по заказу Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.

Специалисты «Ростелеком-ЦОД» провели анализ рынка на предмет актуальных отечественных решений и подобрали программный продукт в соответствии с требованиями проекта. Совместно с компанией-разработчиком была спроектирована система размещения и эксплуатации ВКС.

Для наилучшей производительности выбранной ВКС-платформы за три дня был развернут кластер High Capacity на базе «Национальной облачной платформы» (НОП). Команда проекта успешно протестировала систему, перевела ее в продуктивный контур и обеспечила сопровождение и техническую поддержку от специалистов «Ростелеком-ЦОД» совместно с вендором продукта.

Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан получило готовую систему видеоконференцсвязи «под ключ» по сервисной модели.

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Импортозамещение

«Благодаря готовности специалистов “Ростелеком-ЦОД” решать сложные и нетривиальные задачи нам удалось оперативно обеспечить правительство Республики Башкортостан отечественным решением ВКС. Проект был реализован за 3 дня и полностью удовлетворяет всем требованиям», — отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

«Подобные проекты являются для нас приоритетными. Мы всегда готовы оказать оперативную поддержку государственным организациям в переходе на импортозамещенные решения», — сказал Сергей Бочкарев, генеральный директор «Ростелеком-ЦОД».

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