Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass

Почти все российские регионы подписали соглашение с цифровым туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе правительства Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. 82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работает более 270 партнеров, среди них крупные международные компании», — сказала Наталья Сергунина.

Как подчеркнула заммэра, пандемия коронавируса заметно повлияла на рынок услуг и приучила весь мир к регулярному использованию интернет-сервисов. Именно поэтому необходимо и дальше совершенствовать онлайн-инструменты, одним из которых является Russpass. По словам Сергуниной, развитие подобных цифровых проектов позволит Москве привлекать новых туристов и дальше уверенно конкурировать с другими мегаполисами. Сейчас, когда границы многих стран закрыты, в туротрасли формируется колоссальный отложенный спрос. Все мировые мегаполисы будут бороться за него после окончания пандемии.

«Мы рассчитываем на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, что даст возможность туристическому сектору вернуться к нормальной работе — разумеется, с учетом всех санитарных норм», — отметила заммэра.

Пользователи Russpass могут составить собственный маршрут поездки в Россию и, в частности, в Москву, в одном месте купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии и в театры.

«Мы рады подключиться к платформе — это полезный сервис, очень своевременный. Он поможет нам сформировать отложенный спрос и подготовиться к тому моменту, когда активные путешествия возобновятся», — сказала заместитель председателя Государственного комитета по туризму Республики Башкортостан Элина Гатауллина.

Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина подчеркнула, что, кроме планирования отдыха в России и покупки билетов, Russpass помогает узнать больше о достопримечательностях, интересных местах и полезных услугах.

«Подключение к платформе положительно сказалось на динамике продаж. Russpass не только позволяет видеть, как пользователи оценивают нашу площадку, но и дает возможность посредством новых типов контента представлять посетителям свою постоянную экспозицию и временные выставки», — сказала генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Подобрать оптимальный маршрут пользователям сервиса помогут операторы горячей линии для туристов, запущенной на базе общегородского контакт-центра. Они круглосуточно консультируют всех желающих на русском и английском языках.

Еще один городской проект, способствующий развитию технологий в туриндустрии, — отраслевое сообщество Moscow Travel Hub. Это экспертная онлайн-площадка, где специалисты из Москвы, других регионов России и зарубежных стран обсуждают новые источники развития и перспективы роста. В сообщество входят около тысячи игроков туристического рынка и смежных направлений: туроператоры, турагенты, отели, экскурсионные бюро, travel-стартапы, разработчики технологичных решений и транспортные компании.

«Безусловно, в нынешние времена, когда турпоток ограничен, участие в Moscow Travel Hub — отличная возможность проанализировать свое предложение, определить точки роста, свои возможности, найти новых партнеров и сделать хороший задел на будущее. Когда ситуация изменится, мы будем готовы предложить путешественникам эффективный и полезный продукт», — сказала основатель туристического стартапа, участник акселератора «Фабрика туристических продуктов и сервисов» Ольга Ситник.

Весной в рамках проекта прошла стратегическая онлайн-сессия, участниками которой стали более 200 представителей 28 регионов России. А для продолжения международного сотрудничества, учитывая, что профессиональные выставки и форумы по всему миру отменены, Комитет по туризму Москвы инициировал в этом году серию телемостов с городскими ведомствами по туризму в семи странах. Среди них — туристические офисы Парижа (Франция), Барселоны (Испания), Сеула (Южная Корея), Будапешта (Венгрия) и Пекина (КНР).