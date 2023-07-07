Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет

Intel заявила о скором прекращении производства Cascade Lake-X – процессоров с повышенной производительностью, аналогов которых в ее модельном ряду нет. Серия увидела свет в 2019 г. и состояла из около 20 моделей, но с течением времени она сократилась до четырех CPU. Cascade Lake-X – это процессоры старого формата, без гибридной компоновки, на которую Intel перешла в 2021 г.

Cascade Lake-X уходят на покой

Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров Core, и оно уйдет на покой спустя четыре года с момента своего появления.

Cascade Lake-X – это особые процессоры, так как выделяются повышенной производительностью на фоне аналогов, за счет чего и относят к категории HEDT или High-End Desktop. В более современных поколениях, особенно после перехода на гибридные чипы (с двумя типами ядер – производительными и энергоэффективными) в 2021 г. с выходом Alder Lake, Intel от таких чипов отказалась, оставив Cascade Lake-X без прямых «потомков».

Таким образом, Intel «убивает» процессоры, полноценной замены которым в ее нынешнем модельном ряду нет. Последние представители Cascade Lake-X будут отправлены заказчикам 31 января 2025 г.

Все было ожидаемо

Серия процессоров повышенной производительности Cascade Lake-X на момент своего дебюта в 2019 г. состояла из более чем 20 моделей, и это были не только Core i9, но и Xeon. Все чипы предназначались для использования в настольных ПК и рабочих станциях, и среди прочих моделей выделялся Core i9-10980XE Extreme Edition, имевший в своем распоряжении 18 ядер, 36 потоков и способный работать с 256 ГБ оперативной памяти DDR4. Его частота могла достигать 4,8 ГГц.

Фото: Intel Intel пытается идти в ногу со временем и постепенно отказывается от своих старых процессоров, даже сверхмощных

Но все процессоры этой линейки даже на момент своего выхода имели морально устаревший техпроцесс 14 нм. Например, все тот де Core i9-10980XE Extreme Edition появился в IV квартале 2019 г., а в августе того же года Intel освоила 10-нанометровые нормы.

В современных реалиях давно существуют 5-нанометровые х86-процессоры (у AMD) и 4-нанометровые – у крупных разработчиков ARM-чипов. Intel, вероятно, понимала, что Cascade Lake-X в этом плане сильно отстают, и постепенно сокращала линейку.

К моменту выхода материала от двух десятков процессоров осталось лишь четыре – Core i9-10980XE Extreme Edition, Core i9-10940X, Core i9-10920X и Core i9-10900X. Заказать их у Intel можно будет до 26 апреля 2024 г., и до 31 января 2025 г. компания будет отгружать их клиентам.

Нет процессоров – нет и чипсетов

Отказываясь от Cascade Lake-X, Intel «хоронит» и пригодные для использования с ними наборы системной логики. Речь про чипсеты X299 и C422, которые, на самом деле, тоже устарели – их дебют состоялся в 2017 г.

Импортозамещение, кооперация и продуктовый подход: о чем говорили эксперты на конференции по ИТ-трансформации Импортонезависимость

Особенностью X299 и C422 является тот факт, что они поддерживают не только Cascade Lake-X, но и едва ли не все процессоры под сокет LGA 2066. Как и в случае с процессорами, последний день заказа чипсетов – 26 апреля 2024 г. Получить свои чипы производители материнских плат смогут до 31 января 2025 г.

Когда процессоров слишком много

Intel регулярно снимает с производства старые модели процессоров, но, как правило, в год она оставляет в прошлом лишь одну линейку. 2023 г. в этом плане стал исключением – лишь за первые шесть месяцев Intel «приговорила» сразу две серии – участь Cascade Lake-X разделило 11 поколение процессоров Core под названием Tiger Lake. Оно появилось осенью 2020 г., и от него Intel решила отказаться ввиду наличия у нее гибридных Alder Lake и Raptor Lake.

Что же до Cascade Lake-X, Intel пока нечем заменить их. К моменту выпуска материала в Сети существовали обрывки информации о подготовке Intel к релизу Sapphire Rapids-X для сегмента HEDT, но официальных подтверждений этому не было.

Нельзя исключать, что оптимизация модельного ряда процессоров Intel может быть связана с ее финансовыми проблемами. По итогам I квартала 2023 г. она получила самый крупный чистый убыток в своей истории, и предпосылок для улучшения ситуации во второй четверти 2023 г., завершившейся 30 июня, не было. К моменту выпуска материала финансовый отчет Intel за этот период опубликован не был.