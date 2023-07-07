Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет
Intel заявила о скором прекращении производства Cascade Lake-X – процессоров с повышенной производительностью, аналогов которых в ее модельном ряду нет. Серия увидела свет в 2019 г. и состояла из около 20 моделей, но с течением времени она сократилась до четырех CPU. Cascade Lake-X – это процессоры старого формата, без гибридной компоновки, на которую Intel перешла в 2021 г.
Cascade Lake-X уходят на покой
Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров Core, и оно уйдет на покой спустя четыре года с момента своего появления.
Cascade Lake-X – это особые процессоры, так как выделяются повышенной производительностью на фоне аналогов, за счет чего и относят к категории HEDT или High-End Desktop. В более современных поколениях, особенно после перехода на гибридные чипы (с двумя типами ядер – производительными и энергоэффективными) в 2021 г. с выходом Alder Lake, Intel от таких чипов отказалась, оставив Cascade Lake-X без прямых «потомков».
Таким образом, Intel «убивает» процессоры, полноценной замены которым в ее нынешнем модельном ряду нет. Последние представители Cascade Lake-X будут отправлены заказчикам 31 января 2025 г.
Все было ожидаемо
Серия процессоров повышенной производительности Cascade Lake-X на момент своего дебюта в 2019 г. состояла из более чем 20 моделей, и это были не только Core i9, но и Xeon. Все чипы предназначались для использования в настольных ПК и рабочих станциях, и среди прочих моделей выделялся Core i9-10980XE Extreme Edition, имевший в своем распоряжении 18 ядер, 36 потоков и способный работать с 256 ГБ оперативной памяти DDR4. Его частота могла достигать 4,8 ГГц.
Но все процессоры этой линейки даже на момент своего выхода имели морально устаревший техпроцесс 14 нм. Например, все тот де Core i9-10980XE Extreme Edition появился в IV квартале 2019 г., а в августе того же года Intel освоила 10-нанометровые нормы.
В современных реалиях давно существуют 5-нанометровые х86-процессоры (у AMD) и 4-нанометровые – у крупных разработчиков ARM-чипов. Intel, вероятно, понимала, что Cascade Lake-X в этом плане сильно отстают, и постепенно сокращала линейку.
К моменту выхода материала от двух десятков процессоров осталось лишь четыре – Core i9-10980XE Extreme Edition, Core i9-10940X, Core i9-10920X и Core i9-10900X. Заказать их у Intel можно будет до 26 апреля 2024 г., и до 31 января 2025 г. компания будет отгружать их клиентам.
Нет процессоров – нет и чипсетов
Отказываясь от Cascade Lake-X, Intel «хоронит» и пригодные для использования с ними наборы системной логики. Речь про чипсеты X299 и C422, которые, на самом деле, тоже устарели – их дебют состоялся в 2017 г.
Особенностью X299 и C422 является тот факт, что они поддерживают не только Cascade Lake-X, но и едва ли не все процессоры под сокет LGA 2066. Как и в случае с процессорами, последний день заказа чипсетов – 26 апреля 2024 г. Получить свои чипы производители материнских плат смогут до 31 января 2025 г.
Когда процессоров слишком много
Intel регулярно снимает с производства старые модели процессоров, но, как правило, в год она оставляет в прошлом лишь одну линейку. 2023 г. в этом плане стал исключением – лишь за первые шесть месяцев Intel «приговорила» сразу две серии – участь Cascade Lake-X разделило 11 поколение процессоров Core под названием Tiger Lake. Оно появилось осенью 2020 г., и от него Intel решила отказаться ввиду наличия у нее гибридных Alder Lake и Raptor Lake.
Что же до Cascade Lake-X, Intel пока нечем заменить их. К моменту выпуска материала в Сети существовали обрывки информации о подготовке Intel к релизу Sapphire Rapids-X для сегмента HEDT, но официальных подтверждений этому не было.
Нельзя исключать, что оптимизация модельного ряда процессоров Intel может быть связана с ее финансовыми проблемами. По итогам I квартала 2023 г. она получила самый крупный чистый убыток в своей истории, и предпосылок для улучшения ситуации во второй четверти 2023 г., завершившейся 30 июня, не было. К моменту выпуска материала финансовый отчет Intel за этот период опубликован не был.