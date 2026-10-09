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Powercom представляет компактные ИБП серии FLY для дома и офиса

Powercom, международный разработчик и производитель источников бесперебойного питания, раскрывает особенности новинки – серии FLY. ИБП поступят в продажу в IV квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Powercom.

ИБП серии FLY — 8-розеточный источник бесперебойного питания линейно-интерактивной топологии в компактном напольном корпусе с возможностью крепления на стену. Линейка включает три модели мощностью 650, 850 и 1050 ВА.

Новинки подходят для большинства современных устройств и предназначены для защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования от основных неполадок с электропитанием: перегрузки и короткого замыкания, понижения, а также повышения или полного исчезновения напряжения в электросети. Серия рассчитана на применение дома и в офисе, где требуется надежное электропитание.

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Powercom
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Особенности серии: USB-порт для связи с ПК; защита от всплесков напряжения; функция «мастер-розетка»; защита телефона, факса, модема, локальной сети; выходные розетки EURO; порты USB (1 шт.) и Type-C (2 шт.); функция Cold Start — возможность включить ИБП и питать подключенное; функция Fast Charge; цветной ЖК-дисплей.

Новая серия FLY отличается улучшенными техническими характеристиками и набором дополнительных опций.

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