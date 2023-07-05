Powercom расширяет возможности своих трехфазных решений: обновление серии VGD-II-33K 10-40кВа

Новая модификация с индексом B имеет расширенный отсек для внутренних батарей, что обеспечивает возможность четырехкратного увеличения времени автономной работы по сравнению со стандартной модификацией. Об этом CNews сообщили представители Powercom.

Трехфазные ИБП Powercom VGD-II-33K в исполнении TOWER применяются для защиты фиксированных нагрузок и имеют успешные кейсы реализованных в России проектов по обеспечению бесперебойного питания критически важных объектов инфраструктуры, медицинской техники, производственного оборудования.

Powercom представляет новинку в модельном ряду VGD-II-33K 10-40 кВа – с индексом B. Она отличается от стандартной позиции увеличенным отсеком для внутренних батарей, позволяющим обеспечивать большее время автономной работы. Аккумуляторы у модели с индексом B расположены в батарейных лотках и имеют функцию «горячей замены АКБ».

Powercom VGD-II-33K

Таким образом, сейчас трехфазная система VGD-II-33K 10-40 кВа представлена в России в трех модификациях для решения различных задач заказчиков: - стандартная; - с индексом L для работы только с внешними батарейными кабинетами; - новинка с индексом B с увеличенным батарейным отсеком для дополнительной автономии в том же корпусе.

ИБП VGD-II-33K - B будут доступны на складах российских дистрибьюторов с июля 2023 г. Стандартная модификация в наличии на складах дистрибьюторов и готова к быстрым отгрузкам. VGD-II-33K-B - L поставляется с завода под заказ, со сроком поставки до четырех месяцев.

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Компания Powercom Co., LTD работает на ИТ-рынке 35 лет и является производителем и поставщиком надежных решений для защиты электроснабжения. Основные производственные мощности находятся в Китае и позволяют изготавливать 250 тыс. ИБП в месяц. Powercom разрабатывает, производит и обслуживает широкий спектр ИБП мощностью до 1500 кВА различных форм-факторов, включая решения на литий-ионных АКБ, а также программно-аппаратные средства для мониторинга, контроля и управления системой электропитания. Решения Powercom используются в ЦОД, на производстве, в научных, медицинских, коммерческих и госучреждениях – для защиты отдельных устройств, а также комплексов вычислительных и телекоммуникационных систем.