Powercom анонсирует обновление линейки ИБП Raptor Plus

Powercom, международный разработчик и производитель систем ИБП, анонсирует обновление линейки Raptor. Новая линейка называется Raptor Plus и поступит в продажу в IV квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Powercom.

Всего в ассортименте появится 12 новых моделей Raptor Plus мощностью от 650 до 2200 ВА. Масштаб изменений делает релиз новинок одним из главных событий сезона для партнеров и клиентов Powercom.

Линейка выполнена по линейно-интерактивной (line-interactive) топологии, в корпусе форм-фактора «башня», и делится на два модельных ряда по мощности.

Raptor Plus 650–1050 — c мощностью 650, 850, 1050 ВА, оснащенные тремя розетками EURO и модели аналогичных мощностей с четырьмя розетками IEC.

Raptor Plus 1200–2200 — с мощностью 1200, 1500, 2200 ВА, четырьмя розетками EURO и три модели аналогичных мощностей с шестью розетками IEC. Это самая мощная конфигурация в истории линейки Raptor Plus.

Оба модельных ряда обладают увеличенной мощностью по сравнению с предыдущим поколением аналогичных ИБП и имеют следующие возможности: автоматическая регулировка напряжения (AVR) — стабилизация без перехода на батарею при типовых просадках и всплесках сети; защита от импульсных перенапряжений и EMI/RFI-фильтрация — для чувствительной электроники и сетевого оборудования; защита телефонных, факсимильных линий и локальной сети через отдельные порты; функция Cold Start — включение ИБП и запуск подключенной техники даже при полном отсутствии напряжения во внешней сети; USB-порт для мониторинга и связи с ПК, а также порт RJ45.

Обновленная линейка сохраняет ключевую особенность серии — компактный корпус, несмотря на возросшую выходную мощность и расширенный функционал.

Технические характеристики и цены на модели серии Powercom представит ближе к дате старта продаж.