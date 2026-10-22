Powercom обновила однофазную линейку ИБП

Компания Powercom, международный разработчик и производитель источников бесперебойного питания, объявила о масштабном обновлении ассортимента однофазных ИБП. Компания выпустила пять новых серий: Raptor Plus, Raptor Plus LCD, FLY, Macan Plus и Spider, которые получили улучшенные технические характеристики, повышенную мощность и расширенный функционал при сохранении конкурентной стоимости.

Ранее Powercom уже анонсировала выпуск ИБП Raptor Plus, Raptor Plus LCD и FLY, финальным аккордом масштабного обновления стал выпуск серий Macan Plus и Spider. Эти две линейки полностью закрывают потребности бизнеса любого масштаба: от комплексной защиты серверного оборудования и дата-центров (ЦОД) до обеспечения стабильного питания отдельных рабочих мест в офисе.

Серия Macan Plus выполнена по онлайн-топологии с двойным преобразованием напряжения и выходным коэффициентом мощности PF=1. На корпусе — ЖК-дисплей. В серию входят восемь моделей: четыре модели с евророзетками мощностью 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА; четыре модели с розетками IEC аналогичной мощности.

ИБП Macan Plus рассчитаны на технику, для которой сбой питания обходится дороже всего: серверы, оборудование центров обработки данных, компьютеры высокого класса. Они защищают от перегрузок и короткого замыкания, понижения и повышения напряжения, а также полного его пропадания в электросети. Преимущества серии: двойное преобразование — подключенное оборудование получает стабильное напряжение независимо от качества сети, а переход на батареи проходит без разрыва питания; выходной коэффициент мощности PF=1 — активная мощность равна полной: модель на 3000 ВА отдает нагрузке до 3000 Вт; широкий диапазон входного напряжения 120–276 В — ИБП реже переходит на батареи при сильных просадках и скачках в сети; быстрая зарядка батарей — до 90% емкости за 4 часа; режим высокой эффективности — при стабильной сети ИБП расходует меньше электроэнергии и меньше греется; ЖК-дисплей — параметры работы ИБП видны сразу, без подключения к компьютеру; современный дизайн корпуса.

Spider — 8-розеточный ИБП линейно-интерактивной топологии с возможностью настенного монтажа. Модели оснащены светодиодной индикацией и цифровым дисплеем. В серию входят четыре модели мощностью 550, 750, 900 и 1100 ВА.

ИБП защищают компьютер, рабочую станцию, модем, роутер, сетевое хранилище данных и другое коммуникационное оборудование, а также серверы с импульсными блоками питания. Восемь розеток позволяют подключить к одному ИБП весь комплект техники на рабочем месте. Преимущества серии: четыре евророзетки с батарейной поддержкой и четыре евророзетки с фильтрацией; работа без задействования батареи даже при 140 В; функция Green Mode (сбережение энергии) — ИБП автоматически отключается, если подключенное оборудование потребляет мало энергии или не подключено вовсе. Так экономятся заряд аккумуляторов и электроэнергия; функция Cold Start («холодный старт») — ИБП можно включить и питать подключенное оборудование при полном отсутствии напряжения во внешней сети; защита телефона, факса, модема и локальной сети, EMI/RFI-фильтрация; USB-порт для связи с ПК; возможность настенного монтажа.