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Powercom представляет новый ИБП RPT-600AP SE

Компания Powercom выпустила новый источник бесперебойного питания RPT-600AP SE. Новинка является младшей версией популярной линейки ИБП серии Raptor и сочетает в себе компактный дизайн, высокую производительность и доступную цену. Об этом CNews сообщили представители Powercom.

Особенности RPT-600AP SE: две выходных розетки Schuko (EU) с батарейной поддержкой; линейно-интерактивная технология с выходным напряжением в виде аппроксимированной синусоиды; автоматический регулятор напряжения AVR (Auto Voltage Regulation); микропроцессорное управление; функция сбережения энергии «Green Mode»; функция холодного старта «Cold start» (включение ИБП в отсутствии напряжения электросети); защита от короткого замыкания и перегрузки; автоматическая зарядка аккумулятора в выключенном состоянии; светодиодная индикация; коммуникационный порт USB с поддержкой стандарта Smart Battery.

ИБП не требует сложной настройки и готов к работе сразу после подключения. Благодаря своим компактным размерам и дизайну он впишется в любой интерьер, занимая минимум места.

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Powercom представляет новый ИБП RPT-600AP SE

Несмотря на свою простоту по сравнению с более продвинутыми моделями, RPT-600AP SE обеспечивает достаточную мощность для поддержания работы подключенного оборудования в течение времени, необходимого для сохранения всех данных и корректного завершения работы устройств.

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Техника

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