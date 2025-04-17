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Northrop Grumman Northrop Grumman Space Technology Northrop Grumman Electronic Systems Northrop Grumman Aerospace Systems Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp Ryan Aeronautical

Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical

СОБЫТИЯ

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17.04.2025 В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

Взрыв на производстве Здание на территории оборонного предприятия Northrop Grumman в штате Юта было полностью разрушено в результате мощного взрыва, об этом пи
16.06.2010 Boeing и Northrop Grumman реализуют противоракетный проект

Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense национальн
16.06.2008 Northrop Grumman начинает испытания БПЛА MQ-8B Fire Scout

Компания Northrop Grumman намерена до конца июня 2008 года приступить к летным испытаниям БПЛА с несущим винтом MQ-8B Fire Scout класс IV модели P6 (Prototype 6). Первый полет Fire Scout P6 пройдет на п
19.10.2007 Геопорталы для разведки: решения Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman планирует представить на симпозиуме GEOINT 2007, который пройдет 21-24 октября 2007 года в Сан-Антонио, свои новые решения для геопространственной разведки на базе геопротала С
23.07.2007 Northrop Grumman покупает компанию Scaled Composites

Как сообщает Space, пресс-служба корпорации Northrop Grumman 20 июля 2007 года подтвердила, что принято решение об увеличении пакета акций компании Scaled Composites с 40% до 100%. Ожидается, что министерство юстиции США должно выдать ра
15.05.2007 Northrop Grumman: новый модуль управления для БПЛА

Компания Northrop Grumman разработала в рамках финансируемой агентством передовых оборонных проектов США DARPA недорогую автономную систему управления беспилотными летательными аппаратами HURT (Heteroge
13.04.2007 Northrop Grumman включается в тендер КС-Х

Компания Northrop Grumman 10 апреля 2007 года подала проект перспективного самолета-заправщика КС-30 на тендер ВВС США по программе КС-Х. Новый самолет должен прийти на смену морально устаревшим КС-135.
19.12.2006 Компания Northrop Grumman создаст новую версию тяжелого беспилотника Global Hawk

Как сообщает Defense Talk, компания Northrop Grumman в начале 2007 года начнет летные испытания нового тяжелого беспилотного разведывательного аппарата Global Hawk Block 20. Новая версия будет иметь больший размах крыльев, открыт
19.12.2006 Компания Northrop Grumman создаст новую версию тяжелого беспилотника Global Hawk

Как сообщает Defense Talk, компания Northrop Grumman в начале 2007 года начнет летные испытания нового тяжелого беспилотного разведывательного аппарата Global Hawk Block 20. Новая версия будет иметь больший размах крыльев, открыт
09.10.2006 Пентагон получит лазерные целеуказатели Northrop Grumman

Как сообщает Space War, корпорация Northrop Grumman получила контракт Пентагона стоимостью $79 млн. на поставку в войска новой &
09.10.2006 Пентагон получит лазерные целеуказатели Northrop Grumman

Как сообщает Space War, корпорация Northrop Grumman получила контракт Пентагона стоимостью $79 млн. на поставку в войска новой &

Публикаций - 240, упоминаний - 267

Northrop Grumman и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 29
BAE Systems 183 15
Microsoft Corporation 25861 9
Honeywell 312 6
Polar - Полар 116 5
Cisco Systems 5380 5
IBM - International Business Machines Corp 9718 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 4
Intel Corporation 12866 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 294 4
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 4
TRW 29 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 3
Oracle Corporation 7106 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
HP - Hewlett-Packard 3667 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 3
Dassault Systemes 235 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 3
Google LLC 12782 3
Thales Group 143 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 2
Elbit Systems 25 2
Google - Keyhole 34 2
Palantir Technologies 34 2
AMSC - American Superconductor 9 2
ITT Corporation - ITT Worldcom - ITT Industries - International Telephone and Telegraph Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн - ИТТ Уорлдком 33 2
CA Technologies - Netegrity 26 2
ISRO - ANTRIX 20 2
Умник 37 2
Textron - AAI Corporation 19 2
SAP SE 5629 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 55 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1587 2
Boeing 1032 61
Lockheed Martin 778 49
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 12
General Dynamics 60 8
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 5
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 4
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 3
General Atomics 29 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 3
Ball Aerospace & Technologies 49 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Rheinmetall AG 11 2
ThyssenKrupp AG - Atlas Elektronik 6 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2795 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 48 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Arianespace 87 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 61
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 51
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 27
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3216 20
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 18
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1216 7
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 119 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 6
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 5
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 4
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 293 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 3
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1194 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 499 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 128 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 117 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 104 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 1
U.S. Department of Defense - JIDO - Joint Improvised-Threat Defeat Organization - JIEDDO - Joint IED Defeat Organization 5 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
Правительство Тайваня 48 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10292 78
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2627 61
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2855 57
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7421 49
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3751 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11622 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 13
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 148 11
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2094 11
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2443 9
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16635 8
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 289 8
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 736 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13565 8
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1232 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14876 7
Stealth - Стелс-технология 205 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7742 7
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7580 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3806 6
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1296 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4847 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22781 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3828 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3085 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17095 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3454 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3098 4
Joystick - Джойстик 1152 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1716 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10029 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2266 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29878 4
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 70
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 17
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 12
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 11
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 9
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 7
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 7
Acer Predator 248 6
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 5
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 4
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Amazon Scout 40 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 124 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 3
Microsoft Dynamics 1198 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 124 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 145 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
Yota Бизнес 61 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
RTX Corporation - Raytheon - Vigilant Eagle Airport Protection System 2 2
Northrop Grumman - GeoShield 2 2
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 2
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 2
Bush George - Буш Джордж 336 3
Перминов Анатолий 131 2
Рахманов Максим 47 2
Захаркина Ольга 24 2
Покушалова Ольга 15 2
Абрикосов Алексей 14 2
Pamiljans Janis - Памилянс Янис 2 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Нестеренко Надежда 2 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Fronius Doug - Фрониус Даг 2 2
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Lee Edward - Ли Эдвард 3 2
Schoenmeyr Ivar - Шонмеер Ивар 2 2
Lehnigk Manfred - Леник Манфред 2 2
Путин Владимир 3470 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Иванов Сергей 406 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 473 2
Шаккум Мартин 7 2
Гулькин Павел 14 1
Грановский Олег 21 1
Шульман Александр 8 1
Al-Husseiny Mohamed Badawy - аль-Хусейни Мохаммед Бадуи 1 1
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 1
Obering Henry - Оберинг Генри 8 1
Tether Tony - Тефер Тони 5 1
Marmo Jay - Мармо Джей 1 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
Rogers John - Роджерс Джон 12 1
Teodosio Laura - Теодозио Лаура 1 1
Shannon William - Шэннон Уильям 3 1
Кива Александр 1 1
Cortez Elias - Кортез Элиас 1 1
Davis Gray - Девис Грей 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 157
Россия - РФ - Российская федерация 168112 46
Земля - планета Солнечной системы 10901 41
США - Калифорния 4841 33
Израиль 2870 18
Европа 25019 16
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 13
Германия - Федеративная Республика 13291 13
Франция - Французская Республика 8199 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 11
Ирак - Республика 711 11
Япония 13846 10
Индия - Bharat 5906 10
Канада 5093 10
Ближний Восток 3168 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5520 7
Украина 7953 6
США - Флорида 789 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3671 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2907 5
Ливан - Ливанская Республика 203 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 5
США - Мэриленд 299 5
США - Нью-Мексико 250 5
Арктика - Северный полюс 187 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 4
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2620 4
Африка - Африканский регион 3648 4
Италия - Итальянская Республика 4519 4
Солнечная система - Solar system 2574 4
Нидерланды 3766 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 4
Иран - Исламская Республика Иран 1161 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9151 101
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6217 90
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21971 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9204 14
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 12
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1017 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 11
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 363 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12427 10
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3398 8
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 8
Ирак - Война в Персидском заливе 224 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6856 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6801 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1928 6
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2304 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11471 5
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 5
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5844 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6668 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4817 5
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Энергетика - Energy - Energetically 5951 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3226 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4738 4
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