В ассортименте Powercom появились блоки распределения питания (PDU)

Powercom выходит на рынок комплексных решений по инженерной инфраструктуре центров обработки данных и телекоммуникационных центров и представляет модели устройств распределения питания (PDU).

Power Distribution Unit (PDU) от Powercom предназначены для распределения электрической энергии для различных типов нагрузки, такой как серверы, СХД и телекоммуникационное оборудование. Об этом CNews сообщили представители Powercom.

PDU от Powercom делятся на четыре группы.

PDU без мониторинга – это самые простые модели, выполненные в хпрочном металлическом корпусе, с индикатором режима работы, для одновременного питания нескольких электронных устройств. Комплектуется шнуром питания с кабелем.

PDU с мониторингом по входу – эти модели оборудованы блоком интерфейса МР485 (с поддержкой до 64 последовательно включенных устройств) или блоком IP мониторинга, оба этих блока мониторинга имеют функцию горячей замены. Данные модели PDU поддерживают внешние датчики, такие как датчик открывания двери, протечки, дыма, температуры и влажности.

Модели PDU с IP мониторингом и управлением – позволяют осуществлять удаленный контроль и управление каждой розеткой. Также отключать и включать розетки можно локально с помощью кнопок управления. Как и к PDU с мониторингом, к таким PDU можно подключать внешние датчики открывания двери, протечки, дыма, температуры и влажности.

Байпасы (MBS) - главной особенностью данной серии является возможность создавать замкнутую систему, позволяющую легко обслуживать ИБП, изолируя его от критической нагрузки. Модели серии MBS имеют два режима подачи питания на нагрузку: подача питания от ИБП или питание напрямую от сети (режим байпаса). Данное устройство относиться к классу механических байпасов, где переключение осуществляется вручную.

Гарантия на все PDU составляет один год.

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Компания Powercom Co., LTD работает на ИТ-рынке 35 лет и на сегодняшний день является мировым производителем и поставщиком решений для защиты электроснабжения. Основные производственные мощности находятся в Китае и позволяют изготавливать 250 тыс ИБП в месяц.

Powercom разрабатывает, производит и обслуживает ИБП мощностью до 1500 кВА различных форм-факторов, включая решения на литий-ионных АКБ, а также программно-аппаратные средства для мониторинга, контроля и управления системой электропитания. Решения Powercom используются в ЦОД, на производстве, в научных, медицинских, коммерческих и госучреждениях – для защиты отдельных устройств, а также комплексов вычислительных и телекоммуникационных систем.