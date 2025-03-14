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Intel Security McAfee Secure Computing Secure Firewall Sidewinder Secure Web Gateway

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.03.2025 Эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали кибератаки группы SideWinder на объекты атомной отрасли 1
15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке 1
24.03.2020 McAfee покупает Light Point Security 1
16.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году 1
08.12.2016 «Жестокая реальность» ИБ-рынка: защитное ПО лидирует по количеству дыр 1
02.04.2014 «Банк Москвы» внедрил систему доступа и контроля интернет-трафика с помощью «Ай-Теко» 1
17.01.2014 McAfee получила сертификат ФСТЭК на средство проверки входящего и исходящего веб-трафика Web Gateway 1
30.09.2010 McAfee и Riverbed представили интегрированное решение для оптимизации WAN и обеспечения безопасности 1
10.12.2009 Ракета AIM-9X Sidewinder научилась поражать наземные цели 1
15.07.2008 Венгерские Saab JAS 39 Gripen отработали пуски Sidewinder 1
07.06.2008 Secure Firewall Geo-location блокирует трафик по «региональному» принципу 1
21.01.2008 Первый F-22 Raptor попал в музей 1
05.12.2007 Сетецентрическая ПРО США: неожиданный успех 1
01.11.2007 Secure Computing представила CommandCenter для управления брандмауэрами 1
16.01.2007 Пакистан закупает беспрецедентную партию ракет AMRAAM 1
20.02.2006 F-22A подтягиваются к Владивостоку? 1
20.02.2006 F-22A подтягиваются к Владивостоку? 1
16.04.1999 Secure Computing анонсировала смарт-карту для идентификации пользователей ИС 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Intel Security McAfee и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 3
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Сенсорные Системы 77 2
Абитон НПК - Абитон Научно-производственная компания 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1672 1
Microsoft Corporation 25657 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1119 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 86 1
Эшелон НПО 149 1
Light Point Security 1 1
Riverbed Technology 115 1
IBM Security 27 1
Kimsuky - Хакерская группировка 8 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 22 1
Lockheed Martin 777 3
Boeing 1030 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 194 1
Puma - Пума 50 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14080 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2543 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2914 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1317 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1036 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 773 2
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 33 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1561 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 425 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3035 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 764 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2329 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1938 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 918 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 178 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 83 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 56 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 970 1
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 4
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 3
Kaspersky GReAT 80 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 1
Google Chrome - браузер 1687 1
IBM DB2 394 1
Google Android 15119 1
Apple iOS 8519 1
Microsoft Windows 10 1928 1
Microsoft Office 4111 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Microsoft Office 365 1033 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
Apple Safari - браузер 888 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 163 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 402 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Palo Alto Networks - PAN-OS 18 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 1
MariaDB - SkySQL 49 1
Riverbed SteelHead 47 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Intel Security McAfee Unified Cloud Edge 1 1
Intel Security McAfee Data Loss Prevention 3 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Trellix - McAfee Enterprise Firewall - McAfee Next Generation Firewall 9 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
IBM Connections 12 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
Лагода Георгий 60 1
Эйгес Павел 108 1
Наместников Юрий 40 1
Шамаев Андрей 6 1
Антонов Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 5
Ближний Восток 3129 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 3
Китай - Тайвань 4221 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 3
Япония 13739 2
Африка - Африканский регион 3624 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3129 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 2
Филиппины - Республика 592 2
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 115 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 2
США - Флорида 780 2
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 1
Европа 24878 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Швеция - Королевство 3764 1
Индия - Bharat 5824 1
Венгрия 854 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Индонезия - Республика 1046 1
Саудовская Аравия - Королевство 662 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1116 1
Болгария - Республика 797 1
Малайзия 915 1
Австрия - Австрийская Республика 1352 1
Монголия 377 1
Египет - Арабская Республика 1080 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
США - Огайо 290 1
США - Нью-Мексико 248 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 3
Число Маха - скорость 61 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 529 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3775 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Энергетика - Energy - Energetically 5759 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 586 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2780 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 4
DarkReading.com 105 1
Space Daily 528 1
Gartner - Гартнер 3647 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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