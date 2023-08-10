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Powercom представила серверные шкафы серий PNR, PSR и PXR

Российское представительство компании Powercom сообщило о запуске производства нового продуктового направления – серверных шкафов. Рынку производитель представил три модификации шкафов, каждая из которых включает в себя от трех до девяти моделей.

Серверные шкафы Powercom серии PNR. Могут нести нагрузку до 1200 кг, имеют 19-дюймовый профиль и высоту 42U, 48U.

Размеры и особенности: глубина 1070 или 1200 мм; ширина 600 или 800 мм; возможна установка полок с несущей способностью до 350 кг (только в шкафы глубиной 1200 мм); возможна установка электромагнитных замков.

Серверные шкафы Powercom серии PSR с максимальной нагрузкой до 800 кг. Имеют 19-дюймовый профиль и высоту 27U, 42U.

Размеры: глубина 600, 800 или 1000 мм; ширина 600 мм.

Серверные шкафы Powercom серии PXR премиум класса. Рассчитаны на нагрузку до 2 тонн. Имеют 23-дюймовый профиль и высоту 42U, 48U, 52U.

Размеры и особенности: глубина 1000 или 1200 мм; возможна установка полок с несущей способностью до 350 кг (только в шкафы глубиной 1200 мм); возможна установка электромагнитных замков; возможна установка светодиодных полос.

Сроки изготовления и доставки серверных шкафов Powercom составляют от месяца до полутора месяцев.

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