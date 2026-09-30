Powercom анонсирует ИБП Raptor Plus LCD с цветным дисплеем и быстрой зарядкой

Powercom, международный разработчик и производитель источников бесперебойного питания, раскрывает подробности еще одной осенней новинки — серии Raptor Plus LCD. ИБП поступят в продажу в IV квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители м Powercom.

Главные особенности Raptor Plus LCD: цветной ЖК-дисплей на корпусе и порты быстрой зарядки для смартфонов и планшетов.

Серия выполнена по линейно-интерактивной топологии, в корпусе форм-фактора «башня», и дополнительно работает как сетевой фильтр. В ассортименте появится шесть моделей: три модели с розетками EURO мощностью 1200, 1600 и 2200 ВА; три модели с розетками IEC аналогичной мощности.

ИБП Raptor Plus LCD защищают компьютеры и сетевое оборудование от основных неполадок с электропитанием: перегрузки и короткого замыкания, понижения и повышения напряжения, полного пропадания напряжения в электросети.

Особенности серии

Цветной ЖК-дисплей — параметры работы ИБП видны сразу, без подключения к компьютеру.

Быстрая зарядка по стандартам PD и QC мощностью 18 Вт — через порт USB и два порта Type-C можно зарядить смартфон или планшет прямо от ИБП.

Автоматическая регулировка напряжения (AVR) — стабилизация без перехода на батарею при типовых просадках и всплесках сети.

Защита от импульсных перенапряжений и EMI/RFI-фильтрация — для чувствительной электроники и сетевого оборудования.

Защита телефонной и факсимильной линии, модема и локальной сети.

Функция Cold Start — включение ИБП и запуск подключенной техники даже при полном отсутствии напряжения во внешней сети.

USB-порт для мониторинга и связи с ПК.

Новые ИБП Raptor Plus LCD стали мощнее предыдущего поколения и получили больше дополнительных опций, а цены компания сохраняет на конкурентном уровне.