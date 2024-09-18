Powercom представила новые модели ИБП линейки Infinity

Powercom представила новые модели источников бесперебойного питания линейки Infinity. Новинки серии относятся к однофазным линейно-интерактивным ИБП с чистой синусоидой на выходе.

Новые модели представляют собой компактные и 6-розеточные ИБП в стоечном исполнении – INF-500AP RM (3U), INF-800AP RM(3U), INF-1100AP RM (3U) и INF-1500AP RM(3U) мощностью 500ВА, 800ВА, 1100ВА и 1500ВА, соответственно.

Устройства рассчитаны на подключение внешних AGM (VRLA) батарей большой емкости (до 200 Ач), что обеспечивает длительное время автономной работы защищаемого оборудования при малых затратах. Модели совмещают в себе одновременно функционал нескольких устройств: инвертора, стабилизатора напряжения, сетевого фильтра и ИБП (при подключении аккумулятора). Имеют встроенную защиту от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки и оборудованы информативным LCD-дисплеем.

Модели начального уровня Infinity (INF-500 RM, INF-800 RM) работают с напряжением шины 12В. Рекомендуемая ёмкость подключаемых батарей 65-200Ач (в комплект не входят). Максимальный ток заряда составляет 10А, что способствует быстрой зарядке достаточно больших аккумуляторных батарей.

Старшие модели Infinity (INF-1100 RM и INF-1500 RM) работают с напряжением шины 24В, что означает необходимость подключения минимум двух последовательно соединенных внешних батарей номинальным напряжением 12В каждая. Или комплекта из нескольких параллельных линеек, включающих по две последовательно соединенные батареи в каждой. Рекомендуемая ёмкость подключаемых батарей 100-200Ач (в комплект не входят). Максимальный ток заряда старших INF тоже выше и составляет 15А.

Особенности серии Infinity: линейно-интерактивная технология с выходным напряжением в виде чистой синусоиды; микропроцессорное управление; LCD панель с богатым набором индикаторов работы; синусоидальная форма выходного сигнала во всех режимах работы – позволяет подключать оборудование с импульсными и с трансформаторными (индуктивная нагрузка) блоками питания; автоматический регулятор напряжения AVR (Auto Voltage Regulation), отвечающий за постоянную стабилизацию входного напряжения в достаточно широком диапазоне 150-275 вольт (при входном напряжении электросети ~ 220В ± 10%); обеспечение большого времени автономии за счет подключения внешних 12В батарей; улучшенное управление батареями для продления их срока службы; защита от короткого замыкания и перегрузки, ВЧ и импульсных помех на выходе ИБП; автоматическая зарядка аккумуляторов в выключенном состоянии; коммуникационный порт USB для связи с компьютером позволит своевременно завершить работу системы с сохранением данных; стоечное исполнение корпуса. Стоечная конструкция (RM (3U)) может интегрирована в ЦОДах или серверных комнатах; мгновенный мониторинг состояния ИБП доступен с помощью системы дистанционного управления.

Модели серии Infinity (INF) могут использоваться для защиты различного оборудования, требующего напряжения питания синусоидальной формы и длительного времени автономии. Это может быть как вычислительное, серверное, коммуникационное оборудование, так и электрооборудование частного дома или коттеджа (котлы отопления, насосы, освещение и т.п.).

При этом их корректная работа возможна только с внешними аккумуляторными батареями.