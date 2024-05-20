Для сотрудников Boeing проведут курсы по написанию доносов на компанию

Общество профессиональных инженерно-технических работников в аэрокосмической отрасли (SPEEA) проведет для сотрудников компаний Boeing и Spirit AeroSystems тренинг по разоблачениям. Эта инициатива направлена на то, чтобы лучше ознакомить членов компаний с правилами и нормами, связанными с информированием о нарушениях, тем самым способствуя прозрачности и соблюдению требований в организациях.

Курсы на тему: «Как стать информатором»

В середине мая 2024 г. профсоюз инженеров компании Boeing сообщил, что предложит своим представителям комплексное обучение по законам США о защите от разоблачителей. Впервые профсоюз принял решение обучить своих членов после нескольких недавних событий, которые вызвали обеспокоенность по поводу адекватной защиты от репрессий.

SPEEA планирует провести занятия для стюардов в магазинах Boeing и Spirit Aerosystems после многочисленных запросов от членов профсоюза о том, какие шаги они могут предпринять, чтобы стать информаторами.

На 2024 г. компания Spirit AeroSystems является важнейшим поставщиком компании Boeing. Компания производит фюзеляжи реактивных самолетов 737 и 787, а также полетные палубы для большинства самолетов Boeing. После инцидента, произошедшего в январе 2024 г. на самолете 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines, Boeing находится под пристальным вниманием.

Unsplash - Artturi Jalli Сотрудников Boeing и производителя авиационных конструкций Spirit AeroSystems обучат написанию доносов

Согласно показаниям Постоянного подкомитета Сената США, расследование, проведенное в апреле 2024 г., вызвало обеспокоенность по поводу обращения с информаторами в компании Boeing, где инженера попросили «заткнуться», а затем отстранили от участия в программе разработки самолета, когда он высказал опасения по поводу безопасности. Это утверждение, о котором сообщило новостное агентство Reuters, не было подтверждено.

Семинар SPEEA стал возможен после двух лет переговоров с Boeing по поводу формулировок, направленных против преследований. Профсоюз считает эти меры необходимыми, поскольку менеджеры неоднократно подвергали выговору нескольких членов профсоюза, когда те поднимали вопросы качества и безопасности. Цель семинара - предоставить представителям совета простые инструменты, которые помогут им в тех случаях, когда они не могут доверять существующим организационным системам.

Американская авиастроительная компания пока никак не прокомментировала информацию об инициированном профсоюзном тренинге, однако ранее она уже давала свои комментарии. Компания Boeing и производитель авиационных конструкций Spirit AeroSystems отрицают обвинения в преследовании, утверждая, что «поощряют» сотрудников высказывать свои опасения.

На май 2024 г. в многочисленных производственных базах Boeing, как на международном, так и на внутреннем рынке, уже прошли совещания по вопросам управления и понимания отзывов и проблем работников.

Инцидент усугубляет вопросы безопасности авиакомпаний

5 января 2024 г. дверная заглушка коммерческого Boeing 737 Max 9 оторвалась, когда самолет набирал высоту, образовав большую дыру в борту самолета, что встревожило пассажиров на борту и вызвало новые вопросы о безопасности полетов. В частности, это привлекло много внимания к самолетам Boeing 737 Max, которые уже попали в две катастрофы и ранее были объектом сбоев программного обеспечения (ПО). И это вновь привлекло внимание к более широким проблемам контроля качества, с которыми сталкивались самолеты Boeing, когда речь шла о производстве, хранении запчастей и сжатых сроках производства.

В 2024 г. компания Boeing оказалась в центре скандала в СМИ, когда внимание всего мира привлек инженер по качеству Сэм Салехпур (Sam Salehpour). На слушаниях в Сенате США Салехпур вновь заявил, что компания Boeing не воспринимала всерьез проблемы безопасности при производстве самолетов. Он также заявил, что запугивания и репрессии, с которыми он столкнулся, не помешают ему желать успеха Boeing.

Ссылаясь на недостатки в производстве широкофюзеляжных самолетов Boeing (777 и 787) в 2023 г., инженер по качеству заявил, что стал жертвой словесных и физических угроз за обнародование своих опасений. Однако, когда Салехпур попросил о встрече с руководством компании Boeing, ему этого не предоставили. После этого ему якобы стали угрожать за то, что он публично осветил проблемы безопасности. После того как Салехпур вынужденно покинул программу 787 из-за своих опасений, он заявил, что заметил еще более серьезные проблемы по поводу безопасности 777.

Адвокаты Сэма Салехпура, Дебра Кац (Debra Katz) и Лиза Бэнкс (Lisa Banks) заявили о том, что их клиент выявил серьезные проблемы с безопасностью и сделал все возможное, чтобы довести их до сведения руководства компании Boeing. Вместо того чтобы прислушаться к его предупреждениям, компания Boeing отдала приоритет скорейшему выводу самолетов на рынок, несмотря на известные и хорошо обоснованные проблемы, о которых говорил г-н Салехпур. Выявленные инженерные проблемы напрямую влияют на структурную целостность самолетов Boeing 787 и 777 и, если их не устранить, повлияют на всю авиационную промышленность США и всех, кто летает на самолетах от Boeing.

В Boeing утверждают, что самолет 787 был протестирован на 165 тыс. летных циклов и выполнил несколько десятков испытательных полетов в различных условиях. Это было сделано для того, чтобы убедиться в надежности фюзеляжа, а инженеры также указали, что по обшивке самолета ударяли маятником весом в 140 кг, чтобы тщательно проверить ее целостность.

В апреле 2024 г. года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование в отношении Boeing 787 Dreamliner после заявления одного из сотрудников о нарушениях в ходе проверки соответствия. По данным расследования FAA, компания Boeing провалила 33 из 89 проверок продукции, проведенных агентством и связанных с производством ее самолетов.

Проблемы с софтом

Работа на Boeing 737 MAX была приостановлена с марта 2019 г. после того, как плохо написанное ПО вызвало два сбоя, в результате которых погибло 346 человек. И хотя компания Boeing неоднократно подвергался критике из-за плохого кода, именно масштабность производства с тех пор удерживает компанию на плаву.

Каждый 737 Max имеет два компьютера управления полетом. Они снимают часть рабочей нагрузки с пилотов, будь то за счет полной автоматизации (например, автопилот) или за счет точной настройки управления во время ручного полета. Эти компьютеры могут буквально управлять самолетом ведь они могут управлять основными функционалом борта и дросселями. Это означает, что любая неисправность в софте может обернуться катастрофой. Поэтому для производителей важнее выбирать оборудование, которое доказало свою безопасность, а не эксплуатировать парк самолетов на какой-то передовой технологии с ошибками, которые еще предстоит устранить со временем.

Компания Boeing при создании Max, выбрала серию Collins Aerospace FCC-730 , впервые построенную в 1996 г. Каждый компьютер оснащен парой одноядерных 16-битных процессоров, которые работают независимо друг от друга. Это снижает вычислительную мощность, но также предотвращает выход из строя всей ИТ-системы из-за неисправного процессора. Поэтому команда разработчиков в 2014 г. решила аппаратную проблему с помощью ПО. В дополнение к стандартному пакету ПО на двух компьютерах 737 Max компания Boeing загрузила еще одну программу под названием «Система увеличения характеристик маневрирования» (MCAS). Софт работал в фоновом режиме, ожидая, пока самолет войдет в набор высоты под большим углом. Затем ПО запускалось и отвечало за вращения горизонтального стабилизатора самолета, чтобы противодействовать изменяющимся аэродинамическим силам.

Но у софта от Boeing была серьезная проблема, которая выявилась со временем. При определенных обстоятельствах софт активировался ошибочно, отправляя самолет в бесконечную петлю пикирования. Если пилоты не смогут менее чем за четыре секунды правильно диагностировать ошибку, нажать специальный аварийный переключатель и начать маневры по восстановлению, они потеряют контроль над самолетом и разобьются. Именно это произошло в случае с крупнейшей частной авиакомпанией в Индонезии Lion Air.

Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 29 октября 2018 г. Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air выполнял плановый внутренний рейс JT-610 по маршруту Джакарта - Панкалпинанг, но через 11 минут после взлета рухнул в Яванское море в 15 км от западного побережья острова Ява. Погибли все находившиеся на его борту 189 человек - 181 пассажир и 8 членов экипажа.

В 2018 г. генеральный директор авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит (Edward Sirait) сообщил, что технические неисправности самолета, о которых сообщалось перед полетом, были устранены в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, выданными компанией Boeing. Механики аэропорта Джакарты заявили, что самолет был полностью исправен перед полётом, но при этом, возможно, был неисправен датчик воздушной скорости в кабине экипажа. 7 ноября 2018 г. компания Boeing сообщила, что ошибочные данные в системе предупреждения сваливания MCAS на самолетах модификации Boeing 737 MAX могут привести к резкому переходу в пикирование. Предупреждение об этом компания-производитель Boeing направила всем авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты этой модификации.