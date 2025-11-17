Быстрый интернет Starlink появится на 232 Boeing 777 и Airbus A380 компании «Эмирейтс»

Авиакомпания «Эмирейтс» внедрит Wi-Fi Starlink на борту всех самолетов в своем авиапарке. Первые Boeing 777 получат высокоскоростной интернет уже в ноябре 2025 г., завершив внедрение к середине 2027 г. Новый сервис обеспечит бесплатный, сверхбыстрый интернет на уровне наземного соединения на крейсерской высоте.

Благодаря подключению Starlink пассажиры смогут смотреть видео, играть в онлайн-игры, совершать звонки, оставаться на связи по работе и пользоваться социальными сетями на протяжении всего полёта — как с индивидуальных экранов в самолете, так и с личных устройств. Сервис будет доступен во всех классах обслуживания.

В течение ближайших двух лет «Эмирейтс» планирует установить Starlink на весь действующий авиапарк — 232 авиалайнера. Первый самолёт — Boeing 777-300ER с бортовым номером A6-EPF — уже оборудован системой и представлен на Dubai Airshow, где посетители могут оценить скорость соединения.

Первый коммерческий рейс «Эмирейтс» с подключением Starlink состоится сразу после окончания авиасалона — тот же A6-EPF вернется в расписание, знаменуя старт ускоренного внедрения технологии по всему воздушному флоту авиакомпании. В среднем «Эмирейтс» планирует оснащать системой около 14 самолётов в месяц; установка на Airbus A380 начнётся в феврале 2026 г.

На каждый Boeing 777 авиакомпания установит две антенны Starlink, а на A380 — впервые в отрасли — три. Это обеспечит максимальное покрытие, стабильность сигнала и высокую пропускную способность во всех классах салона. Кроме того, «Эмирейтс» будет предоставлять доступ к Live TV через Starlink, сначала на личных устройствах, а с конца декабря 2025 г.— на экранах в спинках сидений. Доступ к Starlink на борту «Эмирейтс» будет бесплатным для всех пассажиров и во всех классах обслуживания. Подключение выполняется одним кликом — без оплаты и без обязательной регистрации в программе Skywards.

Тим Кларк (Tim Clark), президент «Эмирейтс», отметил: «Партнёрство со Starlink — важный шаг навстречу еще более комфортным путешествиям, которые «Эмирейтс» стремится обеспечивать в рамках философии “fly better”. Мы выводим качество бортового интернета на новый уровень: теперь пассажиры смогут работать, общаться с близкими в реальном времени и бесперебойно пользоваться любимыми онлайн-платформами. Но это лишь часть масштабной трансформации нашего авиапарка. Вместе с установкой Starlink мы реализуем крупнейшую программу модернизации салонов: вводим новый Премиальный экономический класс, обновляем салоны бизнес- и первого класса, расширяем возможности бортовых развлечений. Философия «Эмирейтс» проста, но эффективна: мы стремимся обеспечить высокий и стабильный уровень сервиса. В то время как другие компании предлагают запутанную смесь продуктов на разнообразном парке самолетов, мы хотим, чтобы все наши клиенты могли наслаждаться лучшими продуктами «Эмирейтс», и не только на определенных маршрутах или типах самолетов. Именно поэтому мы так масштабно инвестируем в программу модернизации. Интернет нового поколения, обновлённые салоны, огромный каталог бортовых развлечений и сервис мирового уровня от нашего экипажа — всё это отражает глобальные инвестиции «Эмирейтс» и стремление поднимать стандарты авиапутешествий».

Чад Гиббс (Chad Gibbs), вице-президент Starlink Business Operations, SpaceX, отметил: «Со Starlink на борту «Эмирейтс» пассажиры смогут смотреть потоковые видео, играть и проводить видеозвонки так же бесперебойно, как на земле. Мы рады трансформировать опыт полётов вместе с «Эмирейтс» и обеспечивать быстрое внедрение Starlink при неизменно высоком качестве сервиса».

Среди прочих уникальных продуктов, доступных пассажирам авиакомпании, — более 6,5 тыс. каналов в бортовой развлекательной системе ice, зона отдыха на борту A380 и SPA-душ в салоне первого класса.

Инициатива также отражает масштаб программы модернизации, в рамках которой будут обновлены салоны почти 220 самолетов. На сегодняшний день уже 76 полностью модернизированных бортов вернулись в эксплуатацию: с новым премиальным экономическим классом, обновлённым Бизнес-классом и каютами первого класса и улучшенными интерьерами всего салона.