Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео

Для обновления программного обеспечения авиалайнеров Boeing 747-400 в 2020 г. все еще используются 3,5-дюймовые дискеты. Десятки этих самолетов, выпускаемых с 1988 г., до сих пор ежедневно совершают рейсы по всему миру.

Не самый современный способ апдейта

Обновления программного обеспечения для авиалайнеров компании Boeing в 2020 г. до сих пор распространяются на 3,5-дюймовых дискетах. Эти накопители по-прежнему используются, в частности, для апдейта навигационного ПО самолетов Boeing 747-400.

Об этом сообщила ИБ-компания Pen Test Partners, эксперты которой получили доступ к самолету Boeing 747-400, принадлежащему британской авиакомпании British Airways. Данная модель самолета впервые была представлена 32 года назад, в 1988 г., но по-прежнему эксплуатируется крупными авиакомпаниями.

Списать свой 747-400 компания British Airways решила не из-за возраста модели, а по причине резкого снижения числа общемировых полетов на фоне пандемии коронавируса.

Boeing 747-400

Специалисты Pen Test Partners получили возможность полностью изучить самолет, в особенности его системы авионики, расположенные под пассажирским салоном.

Дисковод в кабине самолета

Флоппи-дисковод эксперты обнаружили в кабине пилотов. Под обновлением ПО в случае 32-летнего Boeing 747-400 подразумевается, в частности, добавление в память самолета новых данных об аэропортах, траекториях полетов, взлетных полосах и другой информации, которая может использоваться, в том числе, для работы автопилота.

Никто в 2020 году не ожидает увидеть в самолете флоппи-дисковод

С учетом того, что одна 3,5-дюймовая дискета хранит 1,44 МБ (2,88 МБ в режиме двойной плотности записи) информации в зависимости от модификации, на один такой носитель свежее ПО может не уместиться, на что указывает надпись «Insert Disk #1» на монохромном дисплее над приводом. Для установки апдейта, по данным исследователей, может потребоваться комплект из восьми дискет.

Обновлять ПО самолета по инструкции полагается каждые 28 дней. Неизвестно, кто именно осуществляет установку свежего софта. Но сам дисковод не располагает никакими органами управления, лишь информационным дисплеем.

Экскурсия по Boeing 747-400

Примечательно, что система безопасности бортового компьютера самолета тоже обновляется с дискет, и с тем же интервалом. Если софт самолета не получит свежий апдейт вовремя, борт могут не допустить к полету.

Сотни самолетов с флоппи-приводом

Премьера модели самолета Boeing 747-400 состоялась в конце апреля 1988 г. Эксплуатация таких самолетов началась в феврале 1989 г., и первый борт стал собственностью авиакомпании Northwest Airlines.

На момент публикации материала производство Boeing 747-400 было прекращено – последний экземпляр был собран в 2009 г., когда дискеты еще пользовались спросом. В общей сложности Boeing произвела 694 таких самолета, с учетом всех его модификаций – пассажирских, грузовых и комбинированных.

Самолеты Boeing 747-400 используются авиакомпаниями до сих пор. В частности, они есть в парке компаний Atlas Air, Lufthansa и UPS Airlines. В открытых источниках есть информация, что девять бортов Boeing 747-400 принадлежат АО «Авиакомпания «Россия», дочерней компании «Аэрофлота». Что касается British Airways, то из-за коронавируса COVID-19, вызвавшего глобальную пандемию и закрытие границ десятков стран, компания решила списать весь свой флот Boeing 747-400, состоящий из 31 авилайнера.

Закат эры дискет

Первая 3,5-дюймовая дискета была выпущена в 1981 г. и в течение более двух десятков лет стала основным внешним носителем, позволившим переносить информацию с одного компьютера на другой. К примеру, за один только 2002 г. компания Sony продала 47 млн 3,5-дюймовых дискет.

Дискета такого формата имела настолько узнаваемый вид, что ее пиктограмма перекочевала в интерфейс практически всех компьютерных программ, обозначая команду сохранения информации в память компьютера. Тем не менее, в 2020 г. ни один современный системный блок, неттоп или ноутбук не оснащается флоппи-дисководом ввиду крайне низкой популярности дискет на фоне из незначительного по современным меркам объема – до 2,88 мегабайта. Для сравнения, емкость USB-флешек измеряется десятками и сотнями гигабайтов, а некоторые модели вмещают до нескольких терабайтов данных.

Дискеты утратили свою популярность много лет назад

В числе первых компаний, отказавшихся от 3,5-дюймовых носителей, оказались Apple и Dell. Apple впервые вычеркнула соответствующий привод из своей продукции в 1998 г., представив новую модель десктопа Macintosh. Dell последовала этому примеру в 2003 г.

Спустя еще семь лет, в апреле 2010 г. компания Sony объявила о подготовке к прекращению производства 3,5-дюймовых дискет. Как сообщал CNews, она назначила остановку конвейера на март 2011 г.

В июне 2019 г. была продана компания Verbatim, основанная в 1969 г. и к концу 1970-х ставшая лидером в сегменте производства флоппи-дисков. Ее купила компания CMC Magnetics, и все условия сделки были выполнены до конца 2019 г. Согласно подписанным документам, Verbatim была оценена в $32 млн.

Но самый яркий пример, доказывающий смерть дискет – это ситуация с японским заводом по их производству, принадлежавшим компании Toshiba. В 2014 г. компания переоборудовала его в полноценную ферму по выращиванию овощей.