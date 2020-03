Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator

Sita модернизирует систему управления воздушным движением в рамках программы Boeing 2019 ecoDemonstrator вместе с ключевыми отраслевыми партнерами, включая NASA и давнего клиента Etihad Airways.

Данная программа позволяет тестировать инновационные и наиболее перспективные технологии, направленные на решение актуальных вопросов авиакомпаний и пассажиров, а также на повышение экологической и социальной устойчивости. Подобные технологии были внедрены на борту самолета Boeing 777 в рамках недавних тестов. Кроме того, испытания прошли в общей сложности 50 различных проектов.

Участие компании Sita в проекте подчеркивает значимость ее портфеля разработок Sita for Aircraft. Подобные технологии позволяют повысить потенциал подключенных к сети самолетов и обеспечить связь между воздушным судном, наземными службами, авиационно-техническим центром и другими системами.

Sita работает совместно с компанией Honeywell над оптимизацией методов передачи и приема цифровой информации между пилотами, органами УВД и командными центрами авиакомпаний (AOC) с использованием наборов интернет-протоколов IPS. Эта технология подтверждает стремление корпорации Boeing к испытаниям технологий, способных повысить безопасность полетов и эффективность авиатранспортной деятельности с возможностью кардинального улучшения связи УВД и непрерывного обмена цифровыми данными.

Переход от протоколов ACARS к IPS после завершения успешных испытаний может принести значительную пользу авиакомпаниям. В том числе это позволит реализовать одновременную передачу данных и цифровой речи по одному основному каналу связи в интересах управления воздушным движением, а также обеспечить совместимость сетей 5G и повысить уровень информационной безопасности.

Сегодня тестирование подобных возможностей компанией Sita в рамках инициативы Boeing ecoDemonstrator играет важную роль в развитии авиационной связи, особенно в условиях растущего давления на традиционные протоколы передачи данных.

Как специалист в сфере IPS-технологий компания Sita реализует проекты в данной сфере в рамках работы по развитию многоканальной экосистемы авиационной связи. Важнейшим аспектом в этом вопросе является способность Sita интегрировать несколько сетей, как собственных, так и сторонних, что обеспечивает бесперебойный резерв и создает жизненно важную систему, внушающую доверие всем представителям авиаотрасли.

Майк Синнет (Mike Sinnet), вице-президент по продуктовой стратегии и разработке перспективных самолетов Boeing Commercial Airplanes, отметил: «Мы рады приветствовать компанию Sita на борту нашего первого самолета Boeing 777 с технологией ecoDemonstrator. Он предназначен для решения задач в сфере управления воздушным движением, которые сегодня стоят перед авиакомпаниями. Это ключевой аспект в оценке технологий, которые позволят повысить безопасность и эффективность авиапревозок не только для компании Boeing, но и для всей отрасли в целом».

Доминик Эль Без (Dominique El Bez), вице-президент продуктовой стратегии Sita for Aircraft, сказал: «Повышение безопасности авиаперевозок и оптимизация остаются главным приоритетом для авиакомпаний и руководителей полетов. Вот почему Sita работает над созданием и оптимизацией многоканальной экосистемы авиационной связи. Работа с Boeing ecoDemonstrator позволяет нам осуществлять тестирование более быстро и точно. Мы надеемся продолжить разработку комплексных, устойчивых к техническим неисправностям решений для создания усовершенствованной авиационной электросвязи независимо от спутниковой сети или платформы подключения».

Sita for Aircraft – одна из трех областей компетенции компании Sita, наряду с Sita at Airports и Sita at Borders. В состав этих проектов входят технологические решения и услуги Sita с учетом отраслевых процессов и систем.