Кальчук Александр


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Власти хотят национализировать оператора российской системы авиабронирования «Сирена-трэвел» 1
03.10.2025 По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов 1
03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
08.04.2024 Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Кальчук Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 3
Sabre Corporation - Sabre Holdings 171 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 97 3
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 25 3
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 2
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 16 1
Ростелеком 10409 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2588 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 33 1
ИЦ ИАС - Инженерный центр Информационно-аналитических систем 3 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 3
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
Ethiopian Airlines - Государственная авиакомпания Эфиопии 3 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 47 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 12 1
Менатеп - Menatep 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 186 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3478 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 833 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3584 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
Бронирование - Booking 813 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 398 1
Авиационная промышленность - ACARS - Airborne Communications Addressing and Reporting System - Aircraft Communications Addressing and Reporting System - АОСАС - Адресно-отчётная система авиационной связи «борт—земля 14 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 907 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2667 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12073 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 893 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 999 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 434 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 671 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8145 1
Транспорт - PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 4 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1039 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 873 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5913 1
Swiss-AS AMOS 37 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 955 1
Аэрофлот Бонус 29 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1565 1
Ройтман Игорь 4 3
Якубович Александр 2 1
Мацкевич Антом 1 1
Мицкевич Антон 1 1
Баскаков Михаил 1 1
Сулейманов Ибрагим 2 1
Суриков Артур 1 1
Ходорковский Михаил 44 1
Перевалов Илья 8 1
Борисов Геннадий 4 1
Клюев Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 2
Беларусь - Белоруссия 6075 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Украина 7814 1
Испания - Королевство 3773 1
Америка Латинская 1892 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 59 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1162 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2204 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

