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InfoTeCS ПроКСи Промышленные криптосистемы
АО «Промышленные Криптосистемы» (ПроКСи), входит в группу компаний «ИнфоТеКС», специализируется на разработке и внедрении корпоративных информационных систем для управления производственно-логистическими цепочками.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.06.2024
|Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart 2
|17.03.2021
|«Прокси» приняла участие в разработке блокчейн-платформы для «Газпромнефть-аэро» 1
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеканов Михаил 6 1
|Чапчаев Андрей 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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