Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение

Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение.

Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решениями многофакторной аутентификации и электронной подписи (семейством продуктов JaCarta) и флагманским решением компании «Аладдин» — Aladdin Enterprise CA (корпоративным центром сертификации под Linux, замена Microsoft CA).

В портфель Fortis вошли и другие продукты разработчика: JaCarta Management System и Authentication Server (централизованное управление жизненным циклом СЗИ, сервер аутентификации), решения для защиты данных от утечек — Secret Disk (шифрование данных на дисках серверов, рабочих станций, ноутбуков, на съёмных носителях; аналог службы Windows – BitLocker) и система «Крипто БД» (наложенное средство шифрования и маскирования данных для отечественных и зарубежных СУБД).

Помимо перечисленных решений, в Fortis есть решения «Аладдин», отвечающие требованиям современного российского бизнеса: средство для обеспечения безопасной удалённой работы на базе Astra Linux, «Ред ОС», ОС «Альт» и технологии LiveUSB – Aladdin LiveOffice; мобильный аутентификатор и приложение для генерации OTP-кодов – Aladdin 2FA, USB-токен со встроенным сканером отпечатков пальцев – JaCarta SecurBIO.

Большинство продуктовых решений «Аладдин» включено в Единый реестр отечественного ПО и сертифицированы ФСТЭК России. Они подходят для использования в государственных организациях, компаниях, занятых в ключевых сферах экономики, а также для импортозамещения аналогичных решений иностранных компаний.

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«Рынок отечественных ИБ-решений развивается вместе с увеличением потребности конечных заказчиков в строительстве независимых от западных вендоров ИБ-инфраструктур. Решения компании «Аладдин» соответствуют запросам современного рынка и его потребности в импортозамещении критически важных компонентов для построения инфраструктуры кибербезопасности. По нашим наблюдениям, за последние 3 года потребность в отечественных ИБ-решениях и интерес к ним вырос в целом в 5,5 раз. Подписание дистрибуторского соглашения стало очередным шагом Fortis по расширению сотрудничества с отечественными ИБ-вендорами. Мы стараемся предлагать нашим партнёрам полную палитру самых разнообразных продуктов, из которых можно было бы гибко собирать комплексные решения под самые сложные проекты по приемлемой стоимости. «Аладдин» собрал в своих продуктах почти тридцатилетний опыт работы на отечественном рынке кибербезопасности, теперь этот опыт доступен партнёрам Fortis», – сказал Евгений Синицын, директор направления инфраструктурных решений Fortis.

«Наше сотрудничество с компанией Fortis позволит ещё большему количеству интеграторов и заказчиков познакомиться с продуктами «Аладдин». Широкая сеть партнёров Fortis даст возможность увеличить проникновение продуктов Аладдин по всей территории России. Всесторонняя оперативная поддержка клиентов и глубокая экспертиза специалистов Fortis гарантирует, что клиенты получат полностью функциональное решение, отвечающее их нуждам, и не разочаруются в выборе. Полное сопровождение всего процесса внедрения от команды дистрибутора, позволит заказчикам ещё эффективнее строить архитектуру безопасности в новой концепции, основанной на импортонезависимых технологиях. А также решать самые популярные и типовые задачи в области шифрования и аутентификации», – сказал Андрей Пакостин, менеджер по работе с заказчиками компании «Аладдин».