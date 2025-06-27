Провайдер «Инферит Облако» и компания «Береста РК» объявили о стратегическом партнерстве в сфере цифровой трансформации бизнеса

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и производитель программного обеспечения систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) «Береста РК» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие совместных проектов по автоматизации бизнес-процессов с помощью современных информационных и коммуникационных технологий. Отвечает стратегии ГК Softline и способствует ускорению замещения иностранных ИТ-решений в России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сотрудничество «Инферит Облако» и компании «Береста РК» отражает стремление сторон к созданию экосистемы импортонезависимых ИТ-продуктов, адаптированных под нужды отечественного бизнеса.

Ключевые направлений партнерства

Интеграция решений разработчика «Береста РК» в облачную платформу «Инферит Облако». С целью повысить устойчивость и безопасность корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Тестирование решений вендора «Береста РК» на базе «Инферит Облака». Проверка производительности, совместимости и безопасности программных продуктов, чтобы клиенты были уверены в качестве предоставляемых решений.

Совместные образовательные и исследовательские проекты. В частности, разработка программ подготовки ИТ-специалистов и участие в создании учебных материалов.

Обмен опытом и экспертной поддержкой. Партнеры планируют делиться методологиями и участвовать в профильных конференциях, форумах и выставках, чтобы продвигать цифровую трансформацию в разных отраслях.

«Сотрудничество с “Береста РК” — это стратегический шаг к усилению возможностей нашей облачной платформы. Благодаря интеграции с решениями по резервному копированию и восстановлению данных “Инферит Облако” сможет предложить рынку еще более устойчивую и безопасную ИТ-инфраструктуру. У пользователей появится возможность развернуть надежные механизмы защиты критически важных данных в облаке и оперативно восстанавливать информацию в случае сбоев или инцидентов», — сказал Сергей Андриевский, технический директор «Инферит Облако».

«Мы уверены, что объединение усилий с “Инферит Облаком” откроет новые возможности для адаптации и развития наших решений в облачной среде. Наше программное обеспечение станет неотъемлемой частью высокотехнологичной экосистемы, способной эффективно решать задачи цифровой трансформации бизнеса», — отметил Андрей Зеленский, технический директор «Береста РК».