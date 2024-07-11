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Подтверждена совместимость объектного S3 хранилища «Закрома.Хранение» от Digital Spirit с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания-разработчик ПО Digital Spirit объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 16 с версией «Закрома.Хранение» 2.0.1.

«Закрома.Хранение» — российское объектное S3-хранилище. Позволяет хранить файлы любого формата из всех систем и от всех пользователей компании в одном месте. С его помощью можно организовать гибридное хранение данных на различных ресурсах хранения.

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Новая версия системы позволяет масштабироваться до миллиардов файлов и десятков петабайт. Входит в реестр отечественного ПО, рекомендовано для импортозамещения.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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