Digital Spirit - Диджитал Спирит

Digital Spirit — российский разработчик платформ и продуктов. Экосистема продуктов ЗАКРОМА позволяет организациям закрыть собой вопросы корпоративного хранения как файлов, так и документов для всей организации. Базовый продукт объектное S3-хранилище «ЗАКРОМА.Хранение» дополняют такие продукты, как электронный архив «ЗАКРОМА.Архив» и пользовательское приложение «ЗАКРОМА.Диск».