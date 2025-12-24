Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188092
ИКТ 14552
Организации 11283
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Digital Spirit Диджитал Спирит

Digital Spirit - Диджитал Спирит

Digital Spirit — российский разработчик платформ и продуктов. Экосистема продуктов ЗАКРОМА позволяет организациям закрыть собой вопросы корпоративного хранения как файлов, так и документов для всей организации. Базовый продукт объектное S3-хранилище «ЗАКРОМА.Хранение» дополняют такие продукты, как электронный архив «ЗАКРОМА.Архив» и пользовательское приложение «ЗАКРОМА.Диск».

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.12.2025 Подтверждена совместимолсть СУБД Jatoba с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» 1
13.08.2025 ECM-платформа Documino интегрирована с объектным хранилищем «Закрома.Хранение» 1
12.12.2024 ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой 1
02.10.2024 Совместимость СУБД Proxima DB и S3-хранилища «Закрома.Хранение» обеспечит сохранность данных и упростит администрирование систем 1
11.07.2024 Подтверждена совместимость объектного S3 хранилища «Закрома.Хранение» от Digital Spirit с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Digital Spirit и организации, системы, технологии, персоны:

Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
АйДи - Технологии управления - id2 60 1
Flant - Флант 153 1
Proxima 48 1
Orion soft - Орион софт - 208 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 114 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 570 1
Газпром нефть 671 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 263 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4936 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 564 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 133 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1772 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 357 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1160 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4568 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 1
Digital Spirit - Закрома - Закрома.Хранение - Закрома.Архив - Закрома.Диск 6 3
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 38 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 1
Orion soft - Proxima DB 50 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 1
АйДи - Технологии управления - Documino 32 1
Логинов Станислав 37 2
Егоров Михаил 24 1
Титов Александр 41 1
Петухов Антон 62 1
Родионова Любовь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1735 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2552 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще