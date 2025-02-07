Positive Technologies подводит предварительные итоги 2024 года: объем отгрузок клиентам компании составил около 26 млрд рублей

Positive Technologies подводит предварительные итоги деятельности за 2024 г. Исходя из текущих управленческих данных, объем отгрузок составил около 26 млрд руб. Итоговое значение фактически оплаченных отгрузок 2024 г., по ожиданиям менеджмента, составит около 25,5 млрд руб. Согласно учетной политике компании, оно будет сформировано по результатам поступления оплат до 31 марта 2025 г. за отгруженные в 2024 г. лицензии.

Результаты деятельности оказались ниже первоначальных ожиданий менеджмента. На традиционно сильный для компании IV квартал пришелся период максимального ужесточения денежно-кредитной политики — повышения ключевой ставки и увеличения стоимости заемных средств, что существенно повлияло на возможности клиентов по использованию и расширению имеющихся бюджетов.

Positive Technologies считает стратегически важным возвращение к таргетируемым нормам рентабельности чистой прибыли и темпам роста бизнеса компании. С этой целью проведена внутренняя трансформация и пересмотрены подходы к управлению компанией. В настоящий момент Positive Technologies актуализирует среднесрочную стратегию роста бизнеса и планирует представить ее весной.

В 2024 г. Positive Technologies продолжила реализацию планов технологического развития. Ключевым событием 2024 г. стал запуск нового флагманского решения PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения). Разработка решения заняла около двух лет, а его сертификация состоялась в ноябре 2024 г. Это позволило Positive Technologies обеспечить присутствие на новом для компании сегменте рынка сетевой безопасности. К концу 2024 г. было запущено или успешно завершено более 300 пилотных проектов. В настоящее время, с учетом длительности цикла заключения сделки, по большинству успешных пилотов проходит стадия подготовки к заключению контракта и проведения тендерных процедур. Основной объем отгрузок PT NGFW клиентам придется на 2025 и последующие годы. Positive Technologies видит существенный потенциал масштабирования продаж PT NGFW как в действующих заказчиках, так и на новых клиентов.

В октябре 2024 г. Positive Technologies анонсировала еще один продукт — PT Dephaze, который открывает новый для Positive Technologies сегмент рынка кибербезопасности — систем класса breach and attack simulation (BAS) и автоматического пентеста. Кроме того, с запуском нового решения PT Data Security компания выходит на новый для нее рынок защиты данных. Старт пилотирования и продаж этих решений запланирован на 2025 год.

В 2024 г. Positive Technologies также продолжила развивать направление метапродуктов, представив MaxPatrol Carbon, который помогает подготовить IT-инфраструктуру к отражению атак и обеспечивает непрерывный контроль киберустойчивости, делая невозможным причинение ущерба компании. Кроме того, компания запустила новый сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты.

Итоговая аудированная консолидированная финансовая и управленческая отчетность за 2024 г. будет опубликована в начале апреля. Сроки финализации отчетности по итогам года обусловлены принятой в компании учетной политикой: итоговый результат 2024 г. будет включать фактически оплаченные до 31 марта 2025 г. отгрузки.