Полная видимость и защита данных с PT Data Security: запуск коммерческой версии продукта

Positive Technologies представила коммерческую версию PT Data Security — платформы для защиты данных (DSP) независимо от их типа и места хранения с функцией автоматизированной классификации информации по уровню значимости. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Вендор начал разработку продукта в 2024 г. и в октябре того же года презентовал рабочую версию (MVP). До официального вывода на рынок была представлена бета-версия PT Data Security, готовая к первым пилотным проектам. Продукт уже находится на этапе предварительного тестирования в ряде крупных компаний.

PT Data Security — первое и пока единственное в России решение класса data security platform. Такие системы решают главные проблемы, возникающие у компаний при защите данных: они находят все места хранения значимой информации в инфраструктуре; определяют риски неправомерного использования сведений и позволяют разграничить доступ к ним; выявляют подозрительные обращения к данным: утечки, изменение или удаление.

Продукт объединяет инвентаризацию, автоматизированную классификацию и мониторинг данных, обеспечивая полную видимость всей инфраструктуры их хранения и обработки. PT Data Security работает со всеми типами данных — структурированными, полу- и неструктурированными — в разных типах хранилищ: базах данных, файловых и объектных хранилищах и других источниках. Ранее на российском рынке ИБ подобный набор функций не могло предоставить ни одно решение. Чтобы частично закрыть растущую потребность в комплексной защите данных, организациям приходилось приобретать несколько разрозненных продуктов, которые не были интегрированы между собой и даже в сочетании друг с другом не обеспечивали полное покрытие данных.

«Как показало исследование, проведенное нами совместно с "К2 Кибербезопасность“, российские компании в среднем используют от шести до 10 различных решений для защиты информации. Для бизнеса, независимо от его размера и отрасли, это проблема: сегодня базы данных, файловые хранилища и другие системы защищаются разными людьми и разными методами, что в конечном итоге не дает службе ИБ единого представления об инфраструктуре данных, — сказал Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных Positive Technologies. — В этих условиях владельцы данных с интересом смотрят в сторону комплексных решений класса data security platform, которые объединяют различные подходы и технологии для гарантированной защиты чувствительных данных в корпоративной среде. Системы этого класса видят и контролируют защищенность всех без исключения данных внутри компании — независимо от их формата, объема и места хранения».

Сегодня утечка данных — серьезный удар по деятельности компании, такие инциденты могут привести к наступлению недопустимых событий с разрушительными последствиями. Согласно новому исследованию Positive Technologies, каждая вторая успешная атака на российские организации за последний год закончилась утечкой информации. Первые позиции среди всей украденной злоумышленниками информации занимают сведения, составляющие коммерческую тайну (30%), учетные (24%) и персональные (17%) данные. В 55% изученных объявлений на теневых форумах конфиденциальные данные были выложены в открытый доступ абсолютно бесплатно.

Коммерческая версия PT Data Security получила значимые обновления, часть из которых была реализована исходя из запросов участников программы «Ранние ПТашки». Например, реализована возможность классифицировать объекты на основе результатов классификации других объектов. Благодаря композитным правилам клиенты могут строить более сложные сценарии обнаружения и анализа данных, например автоматически выделять документы с персональными данными сотрудников или финансовыми сведениями, если они содержат комбинации уже найденных категорий. Усовершенствование повысило точность выявления критически важных объектов и снизило риски, связанные с их обработкой.

Для более тщательного отслеживания безопасности данных, а также своевременного предотвращения потенциальных утечек и минимизации ущерба предусмотрена возможность задавать лимит на объем информации, который разрешается запрашивать пользователям в базах, защищаемых PT Data Security. Ценность этой функции для бизнеса состоит в том, что, даже если учетная запись будет скомпрометирована, злоумышленник не сможет выгрузить большой массив чувствительных данных.

Важные изменения произошли в пользовательском интерфейсе. Совместно с участниками программы «Ранние ПТашки» команда R&D разработала новый инструмент для навигации по наблюдаемым объектам. Операторы коммерческой версии PT Data Security могут оперативно находить нужные объекты по имени, типу и другим атрибутам, а также фильтровать результаты по хранилищам и классам. Таким образом, новая таблица экономит время и облегчает работу с большими объемами сведений. Кроме того, в графическом интерфейсе доступно добавление собственных правил классификации. Встроенный конструктор упростил процесс так, что специалисты по ИБ, не проходя специального обучения и не привлекая разработчиков, быстро и без труда настроят поиск специфичных для своей компании категорий данных. Еще одно нововведение — аналитика по классам данных, уточняющая число найденных объектов определенного типа с распределением по хранилищам. Улучшение дает пользователям PT Data Security полное представление о текущем объеме хранимых данных и их локациях.