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Анисеня Николай
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Positive Technologies запустит сервис для защиты мобильных приложений от обратной разработки 1
|08.11.2024
|Positive Technologies: более трети изученных SIM-карт дают возможность для попыток аутентификации в сервисах и приложениях 1
Анисеня Николай и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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