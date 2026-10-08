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Цифровизация
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Минцифры: объявлены победители премии «Цифровые решения»

Экспертное жюри подвело итоги конкурса, в котором приняли участие более 930 российских ИТ-компаний из 68 регионов страны. Награждение лауреатов состоялось в рамках форума «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто победил

Лучшее решение в сфере цифровой безопасности — Positive Technologies, автопентест PT Dephaze.

Лучшее индустриальное ПО — «СиСофт Девелопмент», программный комплекс Model Studio CS CADLib.

Лучшее пользовательское ПО — Россельхозбанк, цифровая экосистема «Свое».

Лучшее мобильное приложение для бизнеса — ООО «РВБ», приложение для продавцов WB Partners.

Лучшее мобильное приложение для граждан — «Первый электронный рецепт», мобильное приложение «Мой рецепт».

Лучшая цифровая платформа — «Фэмири», генеалогический сервис Famiry.

Инновация в телекоме — МТС, внедрение единой цифровой системы Field Service Management для монтажников и инженеров технического блока МТС.

Лучший ИИ-сервис для бизнеса — UKTECH LAB, ИИ-речевая аналитика U-Speech Analytics.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Лучший ИИ-сервис для государства — NtechLab, видеоаналитика с ИИ для поиска пропавших детей,

Лучший ИИ-агент — Сбербанк, «ГигаАгент».

Лучший облачный сервис — «Мультифактор», облачный сервис для многофакторной аутентификации Multifactor.

Лучшее решение для подготовки кадров — VK, VK Education.

Лучший цифровой государственный сервис — «Ростелеком», подсистема «Госвеб».

Инновация в сфере цифровой инфраструктуры — «Ростелеком», Трансевразийская линия связи TEA Next.

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