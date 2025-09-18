Получите все материалы CNews по ключевому слову
Uktech Lab – российская компания, занимающаяся разработкой решений по распознаванию и глубокому анализу голосовых и текстовых диалогов с клиентами благодаря применению технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Технологии компании позволяют оптимизировать расходы на коммуникации с клиентами, увеличить продажи, повысить лояльность и улучшить качество продуктов. Программное обеспечение компании включено в реестр отечественного ПО.
