Uktech Lab – российская компания, занимающаяся разработкой решений по распознаванию и глубокому анализу голосовых и текстовых диалогов с клиентами благодаря применению технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Технологии компании позволяют оптимизировать расходы на коммуникации с клиентами, увеличить продажи, повысить лояльность и улучшить качество продуктов. Программное обеспечение компании включено в реестр отечественного ПО.