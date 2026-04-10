Партнерам Mont стал доступен новый продукт Positive Technologies — автопентест PT Dephaze

Группа компаний Mont объявила о расширении продуктового портфеля. Компания предложит партнерам PT Dephaze. Продукт ориентирован на комплексную оценку защищенности с помощью автоматизированного пентеста и дает бизнесу новый инструмент для анализа киберрисков при изменении инфраструктуры.

PT Dephaze позволяет компаниям получить объективное представление о том, какой уровень доступа злоумышленник может потенциально получить во внутренней инфраструктуре. Решение автоматизирует проверку эффективности существующих средств защиты и мониторинга в условиях, максимально приближенных к реальной атаке, и воспроизводит сложные многоступенчатые сценарии компрометации без участия человека.

Продукт использует многолетнюю экспертизу Positive Technologies. За годы работы компания провела тысячи проектов по тестированию защищенности, участвуя в расследовании сложных инцидентов и ежегодно выявляя сотни уязвимостей в ПО различных вендоров. Этот опыт используется в продукте, который в автоматическом режиме проверяет инфраструктуру на наличие слабых мест.

База атакующих инструментов PT Dephaze регулярно обновляется и формируется с учетом актуальных техник злоумышленников. Это позволяет тестировать защиту на основе реальных сценариев атак с использованием матрицы MITRE ATT&CK и точнее распознавать тактики злоумышленников.

PT Dephaze помогает не только выявлять слабые места в защите, но оценивать качество внедрения ИБ-инструментов и отслеживать изменения инфраструктуры с учетом актуальных киберрисков.

«Регулярный автопентест – один из объективных способов проверить уровень защищенности постоянно меняющейся инфраструктуры, так как долгие перерывы между тестированием накапливают бреши в безопасности. PT Dephaze дает компаниям инструмент, позволяющий сделать проверку защищенности регулярной и безопасной, чтобы бизнес имел возможность устранять слабые места в системе до того, как ими воспользуются злоумышленники», – сказал Ярослав Бабин, директор по продуктам для симуляции атак Positive Technologies.

«Расширяя линейку Positive Technologies в Mont за счет PT Dephaze, мы предоставляем партнерам доступ к решению, которое отвечает ключевым требованиям рынка. Сегодня бизнесу важно видеть не только потенциальные уязвимости, но и реальные риски. PT Dephaze позволяет решать эту задачу без необходимости существенного расширения штата специалистов по кибербезопасности», — сказал руководитель направления Positive Technologies в ГК Mont Антон Соловьев.