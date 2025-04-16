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Казаков Виктор
|16.04.2025
|Positive Technologies: APT-группировка Cloud Atlas атакует российские предприятия ОПК 1
|22.01.2025
|Эксперты Positive Technologies выявили финансово мотивированную APT-группировку, которая оставалась незамеченной минимум полтора года 1
Казаков Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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