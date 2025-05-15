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Трипкош Алексей


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Rambler&Co и Positive Technologies сделали кибербезопасность измеримой за три месяца 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Трипкош Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 927 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 1
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Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 280 1
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Positive Technologies - ХардкорИТ 3 1
Positive Technologies - PT Knockin 15 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 89 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 142 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 372 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
Руденко Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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