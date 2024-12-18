Positive Technologies ХардкорИТ
Подход ХардкорИТ заключается в том, чтобы замедлить атаку злоумышленников (time to attack, TTA) и предоставить команде по защите от киберинцидентов больше времени на реагирование и локализацию (time to contain, TTC).
|18.12.2024
|Тренды ИБ 2024 г. от Positive Technologies: результативная кибербезопасность получила новый виток развития 1
|17.10.2024
|Математическое моделирование времени кибератак защитит компании от хакеров 1
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|Ближний Восток 2943 1
|Америка Латинская 1812 1
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