Индексная книга (каталог) CNews*
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SSRF Server-Side Request Forgery уязвимость SSRF-атаки подделка запроса на стороне сервера
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 39
SSRF и организации, системы, технологии, персоны:
|Поляков Александр 55 4
|Мельникова Анастасия 440 2
|Ключников Михаил 20 2
|Какунин Алексей 30 1
|Устинов Александр 5 1
|Димитренко Егор 9 1
|Петухов Андрей 9 1
|Павлов Никита 150 1
|Пеньковский Михаил 21 1
|Царев Дмитрий 56 1
|Разов Владимир 3 1
|Журнаков Александр 2 1
|Водясов Алексей 222 1
|Березин Максим 151 1
|Колесов Александр 63 1
|Коновалов Александр 14 1
|Буравцов Александр 21 1
|Швецов Александр 10 1
|Костров Дмитрий 39 1
|Петров Никита 10 1
|Тюрин Алексей 18 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Медов Андрей 6 1
|Шароглазов Арсений 5 1
|Security Affairs 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 1
|BleepingComputer - Издание 466 1
|РАН - Российская академия наук 2147 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.