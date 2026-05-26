Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202762
ИКТ 15733
Организации 11919
Ведомства 1509
Ассоциации 1133
Технологии 3600
Системы 27104
Персоны 88459
География 3158
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2860
Мероприятия 894

SSRF Server-Side Request Forgery уязвимость SSRF-атаки подделка запроса на стороне сервера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.05.2026 Система управления секретами StarVault усилила контроль доступа и отказоустойчивость по итогам пентестов Cicada8 1
27.04.2026 Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам 1
20.04.2026 «Емдев» выводит корпоративный портал «Инкоманд» на уровень 100% замещения Microsoft SharePoint 1
19.12.2025 Bi.Zone: каждый второй нелегитимный DNS-запрос — это попытка доступа сотрудников к запрещенным доменам 1
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
11.09.2025 Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro 1
20.08.2025 Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический 1
03.07.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в библиотеке PHPOffice 1
27.05.2025 Bi.Zone WAF предотвращает эксплуатацию уязвимости в Grafana 2
28.02.2025 Positive Technologies помогла Veeam устранить уязвимость в консоли управления операциями и услугами для сервис-провайдеров 1
15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1
04.01.2024 Исправление критической уязвимости в ERP-системе Apache открыло другую «дыру», не менее опасную 2
19.04.2023 Благодаря исследованию Positive Technologies устранены уязвимости в системе Nokia NetAct для сотовых операторов 1
22.07.2021 «Ростелеком-Солар»: больше половины веб-приложений позволяют хакерам проникнуть в инфраструктуру компании 1
28.04.2021 Microsoft экстренно латает «дыры» в Exchange, используемые «хакерами на госслужбе» 1
07.04.2021 VMware исправила опасные уязвимости в ПО для мониторинга инфраструктуры 1
09.03.2021 IBM устранила уязвимость в QRadar SIEM, обнаруженную Positive Technologies 1
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 2
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 2
20.08.2014 Digital Security обнаружила опасные уязвимости в PAS-системе FieldCare 1
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс 2
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине 2
05.10.2012 Digital Security предупреждает о новом виде атак на корпоративные системы 5
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему 2

Публикаций - 28, упоминаний - 39

SSRF и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1853 9
SAP SE 5631 7
Microsoft Corporation 25887 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 4
Broadcom - VMware 2626 4
Positive Technologies - PT SWARM 54 2
Orion soft - Орион софт - 357 2
Veeam Software 345 2
IBM - International Business Machines Corp 9719 2
Oracle Corporation 7111 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 642 2
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
EmDev - ЕмДев 37 1
Крайон - ранее Crayon Россия 39 1
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 39 1
SonicWall Capture Labs 1 1
Ростелеком 11066 1
Cisco Systems 5383 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5824 1
Microsoft Corporation - GitHub 1108 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
Red Hat 1382 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
R-Vision - Р-Вижн 282 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1131 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 229 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 388 1
ERPScan - ЕРПСкан 27 1
Varonis Systems 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1843 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5860 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
OWASP - Open Web Application Security Project 154 2
Apache Software Foundation - ASF 233 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36061 26
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7788 24
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14463 13
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2896 13
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 465 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34027 11
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1930 9
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5408 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2507 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13661 7
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 30 6
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 808 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3153 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3895 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2529 5
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 786 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28628 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36880 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10359 4
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 223 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1300 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1768 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6878 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8525 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3258 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8811 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2380 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26500 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 485 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1060 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2084 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4619 3
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 454 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6715 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4940 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1272 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5882 26
JavaScript - JS - язык программирования 1453 5
Microsoft Windows 17038 3
Oracle Java - язык программирования 3504 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 505 3
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 211 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection - PT AF Cloud 173 2
SAP NetWeaver 160 2
SAP Security Note - SAP Security Optimization 9 2
Veeam Service Provider Console 5 2
Meta - GraphQL Foundation - GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 23 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 1
IBM Maximo Asset Management 61 1
Red Hat oVirt 66 1
РАН ИСП - Svace - SAST-сканер, статический анализатор - Svacer - платформа управления предупреждениями 22 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 12 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
SAP BEx - SAP Business Explorer 2 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 27 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 35 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 154 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 52 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 12 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 80 1
Nokia NetAct 16 1
Oracle OpenAM - Oracle Open Access Management - Oracle OpenSSO - Oracle Open Single Sign-On 5 1
U.S. NVD - National Vulnerability Database - Национальная база данных уязвимостей 15 1
Endress+Hauser FieldCare 2 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 33 1
МТС Future Crew - CICADA8 65 1
Orion soft - StarVault 39 1
HashiCorp Vault 35 1
Поляков Александр 55 4
Мельникова Анастасия 440 2
Ключников Михаил 20 2
Какунин Алексей 30 1
Устинов Александр 5 1
Димитренко Егор 9 1
Петухов Андрей 9 1
Павлов Никита 150 1
Пеньковский Михаил 21 1
Царев Дмитрий 56 1
Разов Владимир 3 1
Журнаков Александр 2 1
Водясов Алексей 222 1
Березин Максим 151 1
Колесов Александр 63 1
Коновалов Александр 14 1
Буравцов Александр 21 1
Швецов Александр 10 1
Костров Дмитрий 39 1
Петров Никита 10 1
Тюрин Алексей 18 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Медов Андрей 6 1
Шароглазов Арсений 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55132 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19413 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13877 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Канада 5098 1
Германия - Федеративная Республика 13311 1
Франция - Французская Республика 8214 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14876 1
Турция - Турецкая республика 2655 1
Южная Корея - Сеул 377 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5853 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58594 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7580 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1454 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7972 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3986 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6247 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6701 1
Английский язык 7086 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Blacklist - Чёрный список 722 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9276 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3142 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3559 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12044 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6887 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3847 1
НКО - Некоммерческая организация 653 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3109 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2385 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 282 1
Security Affairs 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 1
BleepingComputer - Издание 466 1
Forbes Global 2000 50 2
РАН - Российская академия наук 2147 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
Black Hat - Конференция 121 3
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще